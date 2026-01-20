Despidos masivos en la empresa Hunter

Tras perder la licitación del servicio de seguridad en el principal hospital de la provincia, la empresa Hunter despidió a 130 trabajadores, dejando a sus familias en una situación desesperante. La firma, argumentando una supuesta quiebra, pretende indemnizar a los trabajadores con la Ley 247, abonando apenas la mitad del básico.

Este atropello, que se suma a la larga lista de ataques contra los derechos laborales en San Juan, pone de manifiesto la complicidad del gobierno provincial con las empresas que precarizan el trabajo y despiden personal para maximizar sus ganancias.

"Nos dejaron sin trabajo el 31 de diciembre, estamos todos con hambre"

Un vocero de los trabajadores desvinculados de Hunter, en diálogo con nuestro corresponsal de Prensa Obrera, describió la dramática situación que atraviesan: "Los despidos son una vergüenza, estamos todos con hambre, nos dejaron sin trabajo el mismo 31 de diciembre. La empresa nos quiere indemnizar con la Ley 247, de un millón quinientos vamos a cobrar la mitad del básico, muchos compañeros tenemos que hacer tómbolas para comprar los medicamentos de nuestros hijos".

La Ley 247, que reduce significativamente las indemnizaciones en caso de despidos por causas económicas, es un instrumento utilizado por las empresas para precarizar el trabajo y despedir personal sin asumir las consecuencias. Su aplicación en este caso es un claro ejemplo de cómo el gobierno provincial y las empresas se aprovechan de la crisis para atacar los derechos laborales.

La situación de los trabajadores despedidos de Hunter pone en evidencia la falta de políticas que garanticen la estabilidad laboral en las licitaciones de servicios públicos. Es inaceptable que, cada vez que se realiza una licitación, los trabajadores queden a merced de las empresas y vean peligrar sus puestos de trabajo.

Luchar por la derogación de la Ley 247 y la defensa de los derechos laborales

Ante esta situación, es fundamental que los trabajadores se organicen y luchen por la defensa de sus derechos y contra la reforma laboral precarizadora que promueve el gobierno nacional. Exigimos:

- La derogación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

- El pago de la totalidad de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos de Hunter.

- La garantía de estabilidad laboral en las licitaciones de servicios públicos.

La lucha por la defensa de los derechos laborales es una lucha contra la precarización, la flexibilización y el ajuste. Solo con la organización y la movilización de los trabajadores podremos frenar los ataques del gobierno y las empresas y construir un futuro más justo y digno.

¡Derogación de la Ley 247! ¡Ningún despido más!