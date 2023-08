“Después de haber sumado dos millones de pobres, Massa está inhabilitado para ser candidato”

Este domingo, Gabriel Solano estuvo en Duro de Domar y arremetió contra el actual ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien acusó de ser el responsable de la profundización de la pobreza en Argentina.

En ese sentido, el precandidato a presidente por el Frente de Izquierda sostuvo: “el viernes se conoció la estadística de pobreza, en el último año tenemos 2 millones de pobres nuevos en la Argentina y 100.000 pibes más en la indigencia. Yo si fuese el responsable de eso no me presento como candidato, estaría inhabilitado porque está claro que fracasé. Entonces ¿por qué el ministro de Economía quiere ser presidente?”.

Desde el panel le consultaron a Solano ¿por qué se agravó la pobreza? a lo que contestó: “caen los salarios, caen las jubilaciones, caen los planes sociales y el gasto de partidas sociales se redujo en un 14% el último año. Esto son decisiones políticas”. De ese porcentaje, según Analytica, los mayores ajustes se registraron en las transferencias corrientes a las provincias, que perdieron 4 de cada 10 pesos, y de las cuales un 35% se destina a educación, un 14% al presupuesto de obra pública y un 8,3% a salud. A su vez, las asignaciones familiares cayeron una quinta parte y el gasto en bienes y servicios una décima parte. A esto se agrega la quita de subsidios a los servicios regulados por el Estado, cuya contracara son los tarifazos que golpean cada vez con más fuerza los bolsillos de la población.

A su vez, los recursos destinados a pagar jubilaciones y pensiones cayeron $800.000 millones; los subsidios económicos cayeron $1,3 billones y las asignaciones familiares que perciben trabajadores en relación de dependencia, monotributistas e informales (AUH, en este caso), se redujeron en $500.00 millones (El Cronista, 07/08). Es el ajuste fiscal que exige el FMI, el cual se lleva adelante pulverizando los ingresos de la población y vaciando esferas públicas fundamentales como salud y educación.

Este cuadro además promete agravarse producto de las presiones devaluatorias y del redoble que exige el FMI del mismo para lo que resta del año, para lo cual ratificó ratificó la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI para 2023, algo sobre lo que cierran filas todos los políticos capitalistas. En contrapartida, Solano sostuvo: “nosotros planteamos que hay que romper con el FMI y que tiene que haber un salario mínimo mayor al que hay ahora, que es de 200 dólares, ¿por qué Argentina no tiene un salario mínimo que sea equivalente a la canasta familiar? Mientras caen los salarios y caen las jubilaciones suben los beneficios empresariales notablemente, un 7% en los últimos 2 años. Queda claro que una minoría se enriqueció y una mayoría se empobreció ¿por qué no pasa lo contrario?”.

Para cerrar, el precandidato atacó de lleno a todos aquellos que dicen que no se puede dar vuelta la tortilla: “uno ahora escucha una especie de terrorismo ideológico contra el laburante: si aumentan los salarios va a haber inflación, lo cual es mentira. Hoy la riqueza la genera el laburante y se distribuye de dos modos, una parte va al laburante en forma de salario y otra va al beneficio empresarial, si aumento uno reduzco otro. Segundo es falso que si uno no pierde los derechos laborales, como quiere Grabois, no va a haber inversión. En Argentina el 60% de la fuerza de trabajo labura precarizada, en negro o siendo monotributista, y tenemos la inversión más baja de la historia. Puede haber salario, laburo y vivienda, pero para eso tiene que haber un gobierno distinto al que tenemos ahora y a los que tuvimos antes”.

La lista de Gabriel Solano y Vilma Ripoll es la única que defiende los intereses de los trabajadores y los jubilados, por lo que es la única que propone recomponer sus ingresos.