Docentes de CABA: Larreta, Massa y el FMI quieren imponer el tope salarial del 60%

La docencia ya está en las aulas, a pesar del calor extremo y las malas condiciones de trabajo. La sobreexplotación docente es el tema de debate en las salas de maestras y profesoras, en relación al magro salario en un cuadro de descontrol inflacionario.

La novedad de la inflación de enero del 6% descolocó a propios y ajenos. El gobierno no puede cumplir más que la meta del FMI ajustando a los jubilados y trabajadores. La inflación no será la que dice Massa, ni Alberto; el 60% en cuotas que quieren imponer tiene que ver con cumplir el acuerdo con el FMI a costa del hambre popular.

Larreta también quiere tope y la burocracia la acepta

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también quiere hacer los deberes con el Fondo. El dato de la situación es que los sindicatos municipales, tanto Sutecba como ATE, firmaron justamente por el 60% en cuotas cuando todos sabemos que la inflación será del 100%, según las estimaciones de las consultoras. Las direcciones sindicales dirigidas por el peronismo en sus diversas expresiones se adaptan al año electoral, sin llamar asambleas y acciones, apostando a que los trabajadores no intervengan en esta pulseada de comienzos de año.

La Ctera y otros sindicatos, como la UTE en CABA, no adelantan ni piden monto alguno en las reuniones paritarias porque tienen esta misma estrategia, apuntan a la pasividad, mientras están metidos a full en la interna electoral del Frente de Todos. De este modo, están objetivamente colaborando con el ajuste, incluso el de Larreta en la ciudad, que después dicen combatir.

Los sindicatos deberían hacer exactamente lo contrario, preparar las condiciones para que las y los trabajadores luchen por su salario, por la jornada de trabajo al costo de la canasta familiar y en defensa de las conquistas docentes. Pero para eso deben romper con los gobiernos.

Desde Ademys arrancamos el año llamando a intervenir en la paritaria. Elevando un pliego que es sometido al cuerpo de delegados, para recomponer el salario y no seguir perdiendo frente a la inflación, llevando a la mesa de condiciones salariales una propuesta y fomentando que se realicen asambleas en las escuelas y sedes de capacitación, hacia la asamblea general del día 22 de febrero, para organizar el no inicio si el gobierno no satisface nuestros justos reclamos.

Ya lo demostramos el año pasado, la docencia fue al frente y logró arrancar una paritaria por encima de la inflación, al mismo tiempo que se organizó para defender el Estatuto Docente y las jornadas de capacitación EMI, en un contexto donde la lucha del Sutna, residentes y concurrentes de la salud y el movimiento piquetero enfrentaba al gobierno nacional y de la ciudad. Los sindicatos como la UTE-Ctera y otros menores fueron detrás de la situación, cuando el gremio ya estaba en pie de lucha.

Por eso es necesario advertir a la docencia que toda instancia de lucha conjunta entre sindicatos tiene que ser con el objetivo de enfrentar este tope salarial. Llevaremos al plenario convocados por UTE, la necesidad de que el sindicato rompa sus ataduras con el gobierno y desarrolle un plan de lucha por el salario y todas las reivindicaciones de la docencia.

El pliego de Ademys, al que Tribuna Docente adhiere, es un aumento del 100% del inicial para recomponer salario e indexación mensual por inflación, que llevaría el salario por un cargo al costo de una canasta familiar, hoy medida por la comisión interna del indec en $238.000. Vamos a la asamblea abierta del 22/2 convocada por Ademys para preparar un no inicio el 27 de febrero, como puntapié para desarrollar un plan de lucha común de la docencia por el salario, el presupuesto educativo, la titularización, la defensa de la Obsba y contra la insistencia del gobierno de buscar imponer las jornadas los sábados.

Venite al XVI Congreso de Tribuna Docente el 25 y 26 de febrero en la facultad de Sociales, UBA.