Docentes de Educación Superior Artística marcharon a La Plata contra la Resolución 6.179

El lunes 22 de diciembre, docentes autoconvocados del Frente en Defensa de la Educación Superior Artística marcharon a la Dirección de Educación Artística e hicieron entrega de un escrito rechazando la Resolución 6.179/25, enviada a las diferentes escuelas de arte durante el mes de noviembre, casi finalizando el ciclo escolar.

La Resolución 6.179/25 cambia la forma de acceso a los diferentes cargos de la modalidad, pasando del acto público con listado tradicional y concursos de difícil cobertura (en caso de no haber títulos específicos en el nomenclador) a concursos que permiten una selección discrecional de los docentes.

Fedesa se formó en 2022, con docentes autoconvocados vinculados a la Multicolor e independientes, en el momento que empezó a aplicarse la Disposición 123/15, que elimina la Formación Básica (FOBA, trayecto dónde los estudiantes adquieren los rudimentos de los diferentes lenguajes artísticos), como una manera de organizar la lucha sin el apoyo de las regionales Celestes de Suteba alineadas con el gobierno de Axel Kicillof. Tribuna Docente ha sido fundamental a la hora de impulsar su desarrollo.

Los concursos para acceder a cargos en Superior Artística, planteados en la nueva Resolución, son una novedad ya que en nuestra rama nunca se aplicó la Resolución 5886/03 que regula los concursos en el resto de las modalidades, despertando en los institutos un firme rechazo. La Educación Superior Artística tiene características que necesitan de una estructura específica de gestión, la DEAr, y la Resolución 5.886/03 nunca se aplicó por la complejidad de la modalidad.

El objetivo de la rama es por un lado formar docentes para los niveles de Educación Obligatoria, y por otro formar artistas en cada uno de los lenguajes, además de docentes para las asignaturas de las escuelas de arte del nivel superior. Cuenta con trayectos que solo están presentes en la modalidad y que son indispensables para acceder al nivel superior, como la Foba, y otros que ofrecen espacio para la formación de los niños, como Iniciación Musical, por ejemplo. Existían los post-grados que formaban docentes para acceder a cargos en nivel superior, pero fueron gradualmente cerrados dejando un vacío formativo que no se volvió a recuperar.

Desde la gestión del gobernador Daniel Scioli, con Nancy Librandi al frente de la DEAr, comenzó un ataque sistemático contra la rama que se convirtió en política de estado para la provincia, ya que continuó en los sucesivos gobiernos. Scioli promulgó la Disposición 123/15, que sirvió para recortar y eliminar la Foba en muchos institutos especialmente durante el gobierno de Kicillof (solo atenuado por la intervención de Fedesa y los Sutebas multicolor), las titularizaciones de cargos se interrumpieron en el 2005, dejando a casi la totalidad de la rama con cargos Provisionales, generando inestabilidad y precarización laboral durante los últimos 20 años.

La Resolución 6.179/25 fue promulgada de manera inconsulta entre “gallos y medianoche” siguiendo un estilo similar al del gobierno nacional, en sintonía con la reforma laboral que está tratando de imponer el gobierno de Javier Milei. Ni bien se anunció su aplicación la conducción celeste de Baradel, apéndice del gobierno provincial, celebró el anuncio al que calificó como “logro histórico”, desconociendo la opinión de las comunidades educativas afectadas.

El director de un instituto, a partir de la implementación de la norma, tendrá un rol de tipo gerencial y será el encargado de seleccionar la Comisión Evaluadora sin intervención ni regulación. La decisión fundamental en el resultado del concurso quedará entonces en manos de la Comisión Evaluadora, calificando el proyecto escrito, la entrevista y la clase pública. La normativa le otorga un puntaje irrelevante a los títulos, cursos de post-grado y antecedentes específicos. De esta manera, el director, junto al CE, pueden seleccionar a discreción los docentes a ocupar los cargos. Es decir que un jurado ad hoc, seleccionado sin rigurosidad alguna, puede ser más determinante a la hora de calificar a un postulante que la acreditación que surge de los títulos que posea, avalados por instituciones terciarias o universitarias.

Los títulos quedarán totalmente devaluados a partir de la implementación de la Resolución ya que no influye significativamente en el resultado del concurso (recordemos que la modalidad tiene espacios formativos para la cobertura de cargos y le permiten al docente conformar los listados que se utilizan en los actos públicos del nivel superior).

La lucha en defensa de la modalidad continuará al calor de los recortes presupuestarios, la destrucción del salario docente, la falta de inversión en infraestructura, tanto a nivel provincial como nacional que cada gobierno lleva adelante según su programa, descargando la crisis en las espaldas de los trabajadores.

En el momento que los docentes entregaron el documento de rechazo a la Resolución 6179/25 fueron informados que Silvia Nicolini no los podía recibir porque había renunciado y que quien la reemplaza, hasta entonces subdirectora de la modalidad, Vanesa Faccini, estaba ocupada en una reunión “muy importante”. Periódicos de la ciudad de La Plata informan que la renuncia estaría fundada en la designación antirreglamentaria de un asesor por parte de Nicolini, algo que da cuenta de una crisis política en el interior de la DEAr. A pesar de haber sido impulsada por una gestión implicada en prácticas de designación irregulares, todo indica que, como en una especie de burla a los docentes, la Resolución será aplicada de todos modos en la fecha establecida. Por ese motivo Fedesa convocará una gran marcha a La Plata para pedir la derogación de la Resolución 6.179/25, si es que fuese aplicada el 1 de enero del 2026. Será de suma importancia una marcha multitudinaria en febrero que repudie la implementación de la disposición 6.179/25 y que la iniciativa de los docentes de artística encuentre resonancia en los docentes de los ISFDyT, a los que se extienden los efectos de esta resolución que deroga la 5.886/03.

La única salida para la crisis del sistema educativo es que los docentes y las comunidades educativas tomen en sus manos la lucha contra la destrucción de la educación pública que promueven no sólo Milei, sino también Kicillof y los gobernadores.