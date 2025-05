Docentes de Río Cuarto acorralan a Cristalli en plenario de UEPC: bronca por las paritarias y los acuerdos con Llaryora

Lo que iba a ser una jornada de formación sindical para delegadxs escolares de Río Cuarto se convirtió en una verdadera interpelación de lxs docentes a Roberto Cristalli, el secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Los principales señalamientos fueron por el acuerdo paritario que la conducción firmó en marzo con el gobierno de Martín Llaryora pese al masivo rechazo que las escuelas habían expresado. También cuestionaron fuertemente por Apross: por los descuentos confiscatorios y arbitrarios, por los negociados que la rodean y por sus escasas o nulas prestaciones de salud en el interior cordobés.

Sucede que el acuerdo entre Cristalli y Llaryora significó desde un comienzo una pérdida para la docencia: según el IPC de Córdoba el aumento acumulado durante el primer trimestre del año es del 8,9%, mientras que la actualización salarial fue del 7%. En su defensa, el dirigente de la Celeste acomodó los números entre febrero y marzo para mostrar que hubo una diferencia a favor de lxs trabajadores, pero omitió que en enero no hubo actualización salarial. Además, el índice del que se vale para la actualización no refleja los gastos reales que tienen las familias trabajadoras.

“El IPC no sirve, ¿por qué no negocian de acuerdo a lo que dicen las bases? Las bases nos están marcando que no alcanza el dinero, nos están marcando que necesitamos una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes, nos están marcando que estamos sobrepasados de laburo, nos están marcando un montón de cuestiones”, subrayó una de las maestras que tomó la palabra. Varias intervenciones siguieron en la misma sintonía, resaltando la sobrecarga que padecen por la extensión de su jornada, por el aumento de las tareas, por la falta de cargos auxiliares, etc. Encima tienen que sacar de su bolsillo para pagar mensualmente el servicio médico para la escuela, que lo cubren las cooperadoras.

“Lo que tiene que ver con Apross, por ejemplo, que es algo que venimos reclamando continuamente y que no se soluciona. Estamos presos de una aseguradora de salud que no nos sirve”, agregaron. Recordemos que apenas se firmó la paritaria el gobierno aumentó 14,5% el aporte al Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC) de Apross, por lo que pasó a valer $9.460, y se aporta por el titular y cada familiar a cargo.

Las familias no perciben incrementos porque todo se lo lleva Apross. “Nos dan $10.000 por pauta (en referencia al blanqueo que figura en el retorcido acuerdo) y después nos cobran $12.000 los coseguros. ¡Y me sacan solo por mí 80 o 90 lucas, sin contar si tengo familia!”, denunció otra docente ante la concurrencia de unos doscientos delegados que participaron del espacio previsto para la formación. En la misma línea, la trabajadora destacó cómo padecen en el interior la falta de prestaciones de especialistas, por ejemplo fonoaudiólogos.

Sin embargo, a la hora de responder sobre Apross el secretario general del sindicato se mostró directamente impotente, “no lo vamos a resolver porque son decisiones políticas de los gobiernos”. Esto no detuvo a lxs docentes que rápidamente reunieron tres hojas de firmas y le entregaron un petitorio en mano reclamando que encuentren alguna solución al problema de las prestaciones. Ya para esa altura, al ABC sindical se lo cantaban los docentes a Cristalli.

El intercambio subió de temperatura cuando se puso de relieve la imposición de una pauta salarial rechazada por la mayoría de las escuelas de la provincia (65%) y aprobada en la asamblea departamental gracias a su mecanismo de representación distorsionado (77 votaron por la aceptación y 59 por el rechazo).

“El estatuto se puede mejorar si hay voluntad general y si los compañeros sentimos que la representación en la cuestión salarial no nos deja conformes por la decisión de algunos que tienen el derecho a votar”, remarcaron en una de las intervenciones. En este punto, Roberto los desafió: “es una decisión que la tomará el día que gane la conducción un compañero que desee modificarlo”. Lejos de tomar nota de las demandas de la docencia, Cristalli defendió con uñas y dientes el acuerdo con el gobierno de la provincia, que paga salarios de $800.000, en un contexto que el mismo dirigente describió con ajuste, inflación y devaluación, y anticipó que “se viene algo peor”.

Roberto Cristalli culpó al gobierno nacional por la situación económica y de ataque a los derechos, olvidándose que el gobierno de Llaryora apoyó todas las medidas de Milei, igual que varios peronistas a lo largo y ancho del país. Para más, Cristalli dijo que “el avance con los sindicatos es muy fuerte, pretenden que desaparezcamos”, intentando justificar su inmovilismo, su integración al gobierno de Llaryora y su desaparición de hecho en las luchas de lxs trabajadores. Esto fue muy evidente durante el mes que duró la negociación, donde el dirigente sindical y la Celeste no pisaron la calle a pesar de dos masivos paros con movilizaciones y visibilización de los reclamos.

Lo que sucedió en Río Cuarto, la segunda ciudad más grande de Córdoba después de la capital, no es un hecho aislado. Crece en la provincia el repudio a una conducción entreguista y subordinada al ajuste y a las arbitrariedades del gobierno de Llaryora, que paga y descuenta lo que quiere, como quiere y cuando quiere. También crece el rechazo a la asamblea departamental, que es el mecanismo por el cual la burocracia sindical impone un acuerdo que sigue dejándonos bajo la línea de pobreza. Por esto la docencia se ha dado un método para superarla: el plenario provincial docente impulsado por UEPC Capital en conjunto con delegados escolares y departamentales de la provincia, que ya tuvo su primera parada el pasado 29 de marzo y se prepara para volver a reunirse el próximo 10 de mayo.

El plenario provincial docente ya superó en los hechos a la asamblea departamental de UEPC por su representatividad, por su preparación y por sus resoluciones. Con plenarios y acciones orientadas a la defensa del salario y las jubilaciones, y por una Apross bajo el control de lxs trabajadores.

Se prepara una nueva dirección docente que más temprano que tarde reunirá las condiciones para echar a la burocracia Celeste y conducir el sindicato con independencia política de quienes gobiernan, para ponerlo al servicio de las luchas y de la victoria de la docencia.