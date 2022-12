Docentes Moreno: a cuatro años, se caen los sumarios de María Eugenia Vidal

El día jueves 15 se dio a conocer que sobreseyeron a los tres docentes de Moreno a quienes el gobierno de Vidal les abrió un sumario por luchar por las condiciones edilicias en el 2018. Los sumarios fueron iniciados para disciplinar y coartar la lucha surgida en la rebelión docente a partir de la explosión de la primaria 49 en el distrito de Moreno.

Recién luego de cuatro años se produce el sobreseimiento de los tres docentes y el cierre de los sumarios administrativos por los cuales se los acusaba de haber tenido “conductas que afectan la función y la ética docente y de obstaculizar el ingreso de los alumnos y el normal funcionamiento de la institución”.

Maryte Arias, Enrique Elías y Gabriel Castillo son los tres docentes sobreseídos que formaron parte como docentes y como padres de las continuas asambleas que se realizaban luego del crimen laboral de Sandra y Rubén, dado que la mayoría de las escuelas no cumplía con las normas de seguridad e higiene y menos que menos con los 12 puntos de habitabilidad acordados años anteriores entre Ctera y el gobierno de Vidal.

Esta medida de persecución a los docentes, que implicó en su momento 600 sumarios sobre todo a directivos y la instigación a desafiliarse de los sindicatos por parte del gobierno de Vidal, tenía el claro objetivo de atemorizar a la docencia y acallar las denuncias acerca del deterioro de las condiciones edilicias (que se mantiene hasta el momento, aun con el cambio de gobierno).

El sobreseimiento, aunque tardío, se trata de una gran noticia pero nos parece importante hacer varias reflexiones.

La conducción Celeste planteó “esperar”

El Suteba Celeste (conducción del gremio) ha manifestado “luchar tiene sentido” y que siempre encabezó la lucha. Esta última aseveración es una impostura porque nunca, en estos cuatro años, han salido a luchar por lxs compañerxs afectadxs, no convocaron ni una movilización por ellxs cuando fueron citados o asamblea para debatir un plan de lucha. Se dedicaron a “esperar” que caigan solos. En varias reuniones de delegadxs han manifestado esto e incluso varios de lxs afectadxs les han manifestado su descontento frente al tiempo que llevaban los sumarios.

¿Quién se hace cargo de lo que perdieron los docentes?

Por otro lado la conducción Celeste deja la cosa ahí. No se ha preocupado por reclamar sanciones a los funcionarios que acusaron falsamente a lxs docentes, no han planteado resarcimiento alguno para trabajadorxs que vieron afectada su carrera laboral y su vida, por ser estigmatizadxs, perseguidxs y por tener varios derechos vulnerados, como los de los ascensos. Inicialmente fueron desplazadxs de sus escuelas pero solamente por ser delegadxs fueron restituidxs. Toda la escala de autoridades, desde la gobernadora, el director de escuelas, las inspectoras, fueron partícipes de estos hechos y son los mismos responsables de la muerte de Sandra y Rubén, porque ellos son los que no solucionaron los problemas denunciados por Sandra como directora ante el Consejo Escolar y también ante la Dirección General de escuelas de que había escapes de gas en la escuela 49.

La misma arbitrariedad sufrieron lxs 13 presumariadxs que tuvieron el mismo recorrido: “esperar a que caigan”.

¿Quién se hace cargo de las consecuencias laborales y personales de estos cuatro años? ¿Quién paga por las denuncias falsas? .

María Eugenia Vidal persiguió a docentes con sumarios a los directores por adherirse a los paros y sumarios a lxs docentes morenenses que encararon desde abajo la lucha por la crisis edilicia. Pero su gestión terminó en el 2019. Los sumarios de lxs compañerxs de Moreno continuaron hasta esta semana. La espera planteada por la Celeste ha prolongado un hecho que es inadmisible y que sólo se revertía en el momento que se planteó la persecución injusta y arbitraria, con la acción de lucha conjunta de toda la docencia provincial.

Vidal y Kicillof son responsables. Las escuelas de toda la provincia siguen siendo precarias y peligrosas. El Suteba, mientras tanto hace campaña por Kicillof y sus obras y por Cristina presidente (o quien ella postule).