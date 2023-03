Durante el gobierno del Frente de Todos ya se fugaron casi U$S 30 mil millones

La formación de activos externos, lo que se conoce coloquialmente como la “fuga de capitales” que emprenden los empresarios argentinos, alcanzó la cifra récord de U$S 380.179 millones a fines de 2022. Un saqueo de enormes dimensiones, amparado por los sucesivos gobiernos capitalistas.

El dato se desprende del informe del Indec titulado “Balanza de Pagos, PII y deuda externa”, correspondiente al cuarto trimestre 2022. El monto mencionado está compuesto por los dólares billete que personas o empresas del país guardan en el extranjero -ya sea en cuentas bancarias o cajas de seguridad- o mantienen por fuera del sistema bancario local (“bajo el colchón”, como se suele decir), y por los bienes e inversiones financieras que estos poseen en el exterior.

Se trata de una suma sideral si tenemos en cuenta que el PBI de 2022 fue de U$S 467 mil millones, calculado al dólar mayorista de diciembre. La formación de activos externos ha crecido un 54% desde 2015, y, durante la gestión del Frente de Todos, se agrandó en U$S 27.847 millones, mostrando que tanto el macrismo como el peronismo ampararon la fuga de capitales cuando les tocó gobernar. Lejos estuvieron de alterar el dominio privado de la banca y el comercio exterior, vías por las cuales se produce semejante drenaje de recursos. Sin ir más lejos, la Aduana detectó que en nueve meses se sobrefacturaron importaciones por U$S 1.650 millones.

Con el decreto de Massa que obliga a los organismos públicos a desprenderse de sus bonos en dólares, directamente se depreda el patrimonio de la Anses y el resto de las entidades para financiar la fuga de divisas, que se expresa en la corrida hacia los dólares financieros.

Así las cosas, buena parte de las riquezas generadas por los trabajadores argentinos son fugadas al exterior por los capitalistas. La contracara de este despojo es la huelga de inversiones productivas a la que asistimos, mostrando a todas luces la naturaleza parasitaria de esta clase social. Por lo tanto, debemos rechazar el discurso que responsabiliza al supuestamente elevado costo laboral de la falta de inversiones en el país; es simplemente una falacia que esgrimen las patronales y sus políticos para justificar una reforma laboral que mejore su tasa de beneficio, a costa de degradar aún más las condiciones de vida de la población trabajadora.

Finalmente, la crisis de reservas que azota al Banco Central, fuente de numerosos desequilibrios económicos que pagamos los trabajadores, es obra de la clase capitalista y sus prácticas de saqueo, actuando en connivencia con los sucesivos gobiernos. Los liberfachos como Milei son cómplices de este robo ya que absuelven a los empresarios que lo perpetran, poniéndolos en un lugar de supuestas víctimas de los partidos tradicionales que no hicieron más que gobernar para ellos.

Otro mecanismo de fuga es mediante el pago de la deuda externa, cuyo monto aumentó en U$S 8.071 millones en el cuarto trimestre 2022, según el informe citado. Como vemos, el gobierno que prometió desendeudamiento no hizo más que incrementar esa hipoteca.

Se tienen que ir todos los garantes de la fuga y dar paso a una salida de los trabajadores que ponga fin a esta sangría.