Durante la noche de año nuevo, Edesur dejó sin luz a más de 400 mil usuarios

La noche de año nuevo, en horas de la madrugada, más de cuatrocientos mil usuarios de la Capital Federal se quedaron sin suministro eléctrico durante casi 2 horas. Entre los barrios afectados se encontraban Caballito, Flores, Liniers, Mataderos, Almagro, Versalles, entre otros. Edesur dijo que el apagón fue culpa de un globo de pirotecnia que cayó en una subestación y provocó un cortocircuito que afectó la red de alta tensión. Otra vez queda al desnudo la desinversión por parte de las empresas de energía y la situación vaticina nuevos cortes.

En ese sentido, el ENRE anunció que la empresa será sancionada, probablemente con alguna multa. Se trata de una metodología “eterna” que no interfiere en nada en la mejora del servicio y que no afecta a las concesionarias privadas. Para darse una idea, Edesur y Edenor mantienen una deuda de 502 mil millones de pesos con el Estado por la energía que distribuyen y facturan pero no le pagan a Cammesa. Se trata de un importe que supera las 500 veces las multas del gobierno.

Estas privatizadas además han amasado enormes fortunas gracias a la incontable cantidad de subsidios otorgados por el Estado. Ahora el gobierno busca retirárselos para cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI, pero le autoriza nuevos tarifazos, para preservar las ganancias millonarias de estas empresas, que ya impactan de lleno en el bolsillo de las familias trabajadoras, como es el caso de la segmentación tarifaria. A su vez, el precio alto de la energía a nivel internacional continúa presionando sobre los precios, es en ese sentido es que la italiana Entel, propietaria de Edesur, puso a la venta sus activos locales.

Asimismo este esquema no revierte la huelga de inversiones por parte de las empresas del sector. Las distribuidoras del servicio de luz dejaron a más de 500.000 mil usuarios del Amba sin servicio, durante el fin de semana largo de diciembre aumentando las presiones para una mayor liberalización de las tarifas. Sin embargo, lejos de abrir los libros de la empresa, realizar algún tipo de auditoría o intervención de sus operaciones, el gobierno las premia con nuevos aumentos. Es cómplice del desfalco de las patronales y del mal servicio y el panorama para el verano, en estas condiciones, promete más cortes en el suministro y más aumentos durante el resto del año.

El suministro eléctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, lo que requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios, la intervención de toda la cadena energética y un plan de inversión y refacción de todo el sistema de distribución energético, con la ampliación de la planta de trabajadores, el fin de la tercerización laboral y la atención de las emergencias y contingencias a tiempo para restablecer el servicio a los usuarios.