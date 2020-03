San Martín de los Andes, Neuquén: en defensa de la educación especial

Desde el año 2004 la Escuela Integral para Adolescentes, Jóvenes y Adultos (EIAJD) N° 3 de San Martin de los Andes funciona sin edificio propio. Desde entonces lo hizo en una casa prestada y luego en casas alquiladas por el Consejo Provincial de Educación. En sus primeros años fueron les docentes, las familias y la comunidad les que se pusieron al hombro la ampliación y refacciones que necesitaba.

Es una escuela que crece todos los años. Y todos los años se ven vulnerados el derecho a aprender y el derecho a trabajar de estudiantes y docentes que no pueden iniciar las clases en tiempo y forma porque no se renuevan los contratos de alquiler (el Estado no paga durante meses), porque deben mudarse de casa, porque no están las condiciones materiales aseguradas y porque, no es menor, no son otorgados a tiempo los cargos docentes y de equipo técnico que necesitan.

Cuando necesitaron más espacio, la única respuesta del Consejo Provincial de Educación fue el alquiler de una vivienda lindante.

Claramente estamos frente a un abandono y una violencia estatal instalados durante años. Les trabajadores, estudiantes y familias de la escuela no han parado de luchar y hacer frente a esta situación con todo tipo de manifestaciones, siempre unides frente a la desidia del gobierno provincial.

En el 2020 todo igual

Ahora, el gobierno pretende que la escuela se acomode en un edificio que tampoco es propio sino que es ¡¡un quincho!!, también alquilado junto a dos containers en donde funcionaba la EPET 21 hasta el momento. Las refacciones que esta escuela improvisada necesita para albergar a toda la comunidad fueron iniciadas recién el viernes 28 de febrero por lo que, por supuesto, la EIAJD N°3 es una de las 50 escuelas en la provincia que no están en condiciones de comenzar las clases.

Este 2 de marzo, el día que les adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad no pudieron comenzar las clases, y en el marco del paro docente, la ministra Storioni y el gobernador Omar Gutiérrez llegaron a San Martín de los Andes a inaugurar, precisamente, el edificio de la EPET 21. Una escuela que también protagonizó luchas por el edificio propio.

De las reformas que necesita la Escuela Integral para funcionar ni un rastro, solo las penosas disculpas que la Ministra pasó a dejar por no haber cumplido la promesa de finalización de los acondicionamientos necesarios. Ahora prometió que estaría listo el edificio para el 20 de marzo, mencionando la todavía lejana construcción del edificio propio, cuyo plano también amerita modificaciones. Un dato no menor al respecto es que la empresa que ganó la licitación es nada menos que la constructora que comenzó el edificio de la Epet 21 y que no pudo concluirlo debido a que fue denunciada porque tenía trabajadores precarizados durmiendo hacinados adentro de la construcción.

Nos movilizamos

En una reunión de docentes, estudiantes y la comunidad, con la presencia de Aten, se decidió marchar al nuevo edificio de la Epet 21, al acto del gobernador, con banderas, pancartas y cantos.

Sin embargo, la directiva del TEP de Aten comunicó que no convocaría a les docentes a la acción de lucha ante el gobernador porque asistirían a la marcha provincial en Neuquén, a la que lógicamente no pueden concurrir todes.

Muches compañeres que no viajaban, se preguntaban dónde y cuándo tendría lugar la movida de la Integral N° 3 para sumarse.

El abandono de la directiva local pretendió que nuestra lucha ante el gobernador y la ministra pase desapercibida.

Es que el TEP busca mellar las acciones de paros que no querían y a los cuales debieron adaptarse por la presión de las asambleas. Nuevas asambleas, aún sin fechas, deben resolver un plan de lucha.