Moreno: la lucha de la comunidad educativa de la EES 36

La lucha de la comunidad educativa en la puerta de la Escuela 36 lleva siete días seguidos de bloqueo en las puertas del establecimiento, reclamando la finalización de las obras para poder desarrollar sus actividades en condiciones seguras de habitabilidad.

Recién después de tres días de manifestaciones, los funcionarios del gobierno provincial se acercaron a la escuela tratando de apaciguar con promesas muy vagas. En principio manifestaron que "no hay plata" por la "pesada herencia" macrista, y luego ofrecieron pintar cuatro aulas para habilitarlas hasta tanto finalicen las obras. Frente a la negativa de las familias, que ya hace nueve meses están esperando, los funcionarios debieron recorrer el estado de las obras y traer otra propuesta "poco satisfactoría": el dia jueves se reunirían con la empresa para que continúe con los trabajos y recién el lunes o martes se firmaría un contrato (que el gobierno de Vidal nunca realizó) para así tener un compromiso de fecha de inicio y finalización de obra para las familias.

Hay una gran responsabilidad del Estado provincial, en su momento por la ex gobernadora Vidal por no garantizar el derecho a la educación a los niños/as, ya que fueron nueve meses de rotación de cursos impidiendole las clases normales y también de la gobernación actual de Kicillof por no "agilizar" los tiempos de la solución de la conflictiva, habiendo transcurrido todo enero y parte de febrero para finalizar o destrabar el conflicto.

Cabe destacar que el 94% de la obra se encuentra finalizada quedando sólo la colocación de unos cielos rasos, la pintura completa de la escuela, la herrería y unos trabajos menores.

La manifestación en la puerta de la escuela continua hasta que haya concretamente fecha de inicio y finalización de obra, seguimiento semanal de las obras a concretarse, esto decidieron las familias cansadas de esperar. Ya lleva en total 6 días de medidas de lucha en la puerta de la escuela y hoy lunes 9 de marzo, en asamblea, se decidió la continuación de la misma.

El papel que llevo a cabo la conducción de Suteba (celeste) frente a la reunión con los funcionarios fue de "mediadora" entre ellos y la comunidad educativa, insistiendo en que las obras que faltan llevaran un tiempo realizarlas. Lejos de ser la voz de los docentes planteando la problemática y defendiendo que los docentes quieren comenzar el ciclo lectivo con toda la escuela finalizada, se reunió en un principio con los funcionarios a solas de los docentes y familias y luego ya en la reunión con las familias intentó a que llegaran rápidamente a un acuerdo para la apertura de la misma, ninguneado los reclamos de las familias y la de los docentes.

Desde Tribuna Docente Moreno nos solidarizamos con la comunidad educativa y exigimos al gobierno una solución urgente a los reclamos de esta escuela, y de todas las que no pudieron iniciar el ciclo lectivo por problemas de infraestructura.

Exigimos que se cumplan con los 12 puntos de habitabilidad en todas las escuelas.

Aumento del presupuesto educativo.

Seguimos exigiendo justicia por Sandra y Rubén.