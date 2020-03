El Progresar no garantiza la igualdad de oportunidades

Hace unos diez días el gobierno nacional relanzó la inscripción a las Becas Progresar 2020. Desde el 1° hasta el 31 de marzo les estudiantes de carreras universitarias o terciaras podrán inscribirse online en el sitio web. Dicho beneficio está destinado a alumnes que tengan entre 18 y 24 años. Este año tuvo un aumento del 25%, de 1.800 pesos ahora pasó a 2.250. Cuando la inflación superó el 50%.

Por becas de ayuda económica que garanticen realmente la permanecía de les estudiantes

La masividad de las Becas Progresar (en 2019 la percibieron más de medio millón de estudiantes, según informa el Ministerio), de todos modos, existen trabas y muches estudiantes quedan excluidos de la misma. Al momento de inscribirse ya aparecen los requisitos excluyentes. Hay una gran cantidad de estudiantado de educación superior que es mayor de 24 años, o que tiene un exceso en el tiempo de duración de su carrera, por poner algunos ejemplos. Todes elles no pueden acceder a las Becas Progresar y se les deja por fuera. Ante esto no hay ninguna instancia de apelación, algo completamente injusto ya que no garantiza la igualdad de oportunidades entre les estudiantes.

En los terciarios no contar con esta ayuda es muy grave porque es la única beca a la que se tiene acceso, además de no contar con el boleto educativo gratuito que aún no se implementa en la provincia de Buenos Aires. Todo esto atenta contra la formación y continuidad pedagógica de les alumnes, que por mes gastamos más dos mil pesos entre fotocopias y la Sube.

En un año donde hay un ajuste y carestía cada vez más grande, donde se espera en pocos meses nuevos tarifazos, hay que poner en pie a los institutos terciarios por todas sus reivindicaciones: por infraestructura, por becas sin restricciones para que todes puedan formarse, por un aumento de las mismas porque dos mil y pico de pesos no alcanzan para poder estudiar, para conseguir la implementación del boleto educativo gratuito. Pongamos manos a la obra y salgamos a luchar.