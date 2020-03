ISFD N° 113: defendamos nuestra cursada

Les estudiantes, en un mar de incertidumbres.

En medio de la cuarentena decretada, les estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 113 de San Martín, nadamos en un mar de incertidumbre, ya que no sabemos qué sucederá con nuestras cursadas.

¿Cómo vamos a cursar?

Según marca el calendario, este 25 de marzo debían comenzar las clases para todos los primeros años. Con un posteo en la página web del terciario -que pasa prácticamente desapercibido dada su poca difusión-, los directivos piden el mail de les ingresantes, únicamente a la carreras de Educación Inicial y Primaria, para que accedan al campus virtual y empezar a tener clases virtuales, dejando en pausa a las demás hasta nuevo aviso. Que hayan pospuesto el inicio de 4 carreras y cursada deja en evidencia que no se pudieron garantizar condiciones de dar clases virtuales.

La pregunta que surge aquí es cómo podrán hacerlo, si el campus virtual jamás funciona; pero, en todo caso de funcionar, ¿cómo accederán aquellos estudiantes que no cuentan con internet o con los dispositivos tecnológicos necesarios?, ¿perderán su matriculación? Por otro lado es necesario que todo los primeros año arranquen a cursar para no perder tiempo de clase y se amontone el contenido.

Para el resto de las carreras de primer año, como también las de años avanzados, desde la Dirección de Educación Superior (DES) extendió el plazo hasta el día 13 de abril y en este cuadro compulsivo no sabemos qué pasará con nuestras cursadas.

Se presentan dos escenarios. Una posibilidad es que la cuarentena se extienda y las cursadas deba empezar de forma virtual. Si las autoridades no avanzan en acondicionar esta vía, anuncia un escenario de colapso para las clases de todo el terciario, es este el motivo del porque no inicia de manera homogénea todas las carreras. Para poder llevar adelante las clases virtuales, se deben garantizar los medios para poderla llevar a cabo, gestionando un relevamiento del conjunto del estudiantado, para saber quiénes tienen y quiénes no los elementos para esta modalidad e implementar los recursos necesarios para satisfacer las carencias de aquellos que lo necesiten.

El segundo escenario sería la conclusión de la cuarentena y la reanudación de las clases. Esto implica que les estudiantes cursaríamos en condiciones de hacinamiento, exponiéndonos al contagio masivo de coronavirus y al deterioro en la calidad de aprendizaje. En caso de comenzar las clases, es urgente la necesidad de ganar tiempo y que se evalúen las condiciones de salubridad en el 113, con desdoblamiento de cursadas para evitar la superpoblación y elementos de higiene básicos.

Nos organizamos

Desde la presidencia del centro de estudiantes (UJS + Independientes) venimos desarrollando una campaña con relevamientos online, denunciando estas condiciones que agravan la situación del terciario. La vía virtual es una de ellas, donde actualmente deja a la deriva a cientos de compañeres; y, al calor de la crisis de la Pandemia de Covid-19, se deja de manifiesto la precariedad de los recursos del ISFD N°113.

Hasta el momento, las resoluciones se tomaron a espalda de les docentes, no docentes y estudiantes. Por eso exigimos que en caso de extensión de la pandemia, un campus virtual ágil, directo y eficaz para les estudiantes regulares y los aspirantes de primer año. Reclamamos al Estado y el gobierno provincial todas las herramientas de higiene necesarias para un futuro inicio de clases acorde a estos tiempos. En este cuadro de crisis sanitaria es indispensable la conformación de un comité de higiene, coordinación y seguimiento, verdaderamente democrático y con poder de decisión, con representación paritaria y plena de toda la comunidad educativa del ISFD N° 113. Ahora más que nunca, necesitamos de la organización independiente para garantizar nuestro cuidado frente a la pandemia.