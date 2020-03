Basta de límites para acceder al Progresar en el 29

Finalizando el mes de marzo y después que el gobierno nacional haya relanzado la inscripción de las Becas Progresar (beneficio para les estudiantes de carreras universitarias o terciarias que tengan entre 18 y 24 años), nos encontramos con que el Instituto de Educación Superior de Formación Docente Nº 29 - Prof. Graciela Gil de Merlo "ISDF Nº 29" anunció vía e-mail que mientras se desarrolle la emergencia sanitaria (debido a la propagación del Covid-19), la certificación de alumno regular será otorgada solamente a quienes tengan participación en las diferentes aulas virtuales.

No sólo existen trabas en el momento de inscribirse (por ejemplo, si sos mayor de 24 años no se puede ingresar), sino que también la dirección pone como requisito que los alumnos accedan a la regularidad y el uso del aula virtual sabiendo que hay estudiantes que no cuentan con las herramientas necesarias como el acceso a internet y/o computadoras para participar en dichas actividades.

Desde nuestra agrupación estudiantil "La Mariano Ferreyra" entendemos que nos encontramos ante una situación desesperante y, en un año donde hay un ajuste cada vez más feroz, tanto estudiantes como trabajadores tenemos que replantearnos nuestras reivindicaciones y salir a luchar; y mucho más ahora que, después de la presente emergencia sanitaria, nos esperan nuevos tarifazos. Por eso nos organizamos para reclamar que las becas garanticen efectivamente la permanencia de les estudiantes y la igualdad entre los mismos. Consideramos que frente a estas medidas totalmente excluyentes, que perjudican siempre a los mismos, no podemos mantener una posición nula como lo hace la dirección del centro de estudiantes "Docentes en Formación" encabezada por el kirchnerismo.

Decenas de estudiantes se contactaron con nuestra Agrupación Mariano Ferreyra para pedirnos ayuda y en busca de una respuesta, ya que se encuentra en totalmente incomunicados con la institución; plantean que la dinámica del aula virtual requiere una constante participación en los foros que son participativos tanto, individualmente, como en los foros en conjunto con demás compañeros.

Son muchos los que nos escriben comentando distintas situaciones, como que no cuentan con el acceso a internet o con un recurso para acceder a datos móviles, ni mucho menos con computadoras y a eso sumarle que en medio de este aislamiento la situación se torna cada vez más difícil.

Es por ello que nuestro planteo es que se les garantice la regularidad a todos los estudiantes, más allá de su participación dentro del aula virtual. No poder contar con este beneficio, es algo muy grave, porque si bien no es la única beca (Estímulos Económicos y Pueblos Originarios, en las que el ingreso es aun más restrictivo) de acceso del terciario, es la que más masividad tiene. Cabe destacar que lo que cobran es insuficiente, porque a pesar de que este año tuvo un aumento del 25%, de 1.800 pesos ahora pasó a 2.500, cuando la inflación supera el 50%, no se estaría garantizando la continuidad pedagógica de los alumnos, porque que la educación sea gratuita no garantiza que este al alcance de todos.

Frente a la situación planteada por el coronavirus, que pone en cuestión los ingresos de miles de familias y de los estudiantes, planteamos un aumento inmediato de la beca progresar a $10.000.