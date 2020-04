San Martín: las clases virtuales en el terciario 113 arrancaron con un sinfín de problemas

El planteo del centro de estudiantes ante la improvisación de las autoridades y el gobierno bonaerense.

Ante la extensión de la cuarentena, el gobierno bonaerense y las autoridades del Instituto Superior de Formación Docente n° 113 de San Martín han puesto en marcha desde este lunes 13 un plan improvisado para llevar adelante las cursadas en formato virtual.

Pero ya en las primeras horas del día, el campus colapsó y trajo aparejado una serie de problemas.

Desde el vamos, centenares de estudiantes –en su mayoría de las carreras de Historia, Filosofía y Ciencias Políticas- no pudieron acceder al campus virtual, ya que no cuentan con un usuario y contraseña para hacerlo. Los cursos de Primaria también perdieron el día de cursada, porque el campus se colapsó cuando intentaban ingresar. Con respecto a los cursos de ingresos, estos quedaron limitados a una mera presentación “formal” de les docentes y a un intercambio limitado con les estudiantes, extendido hasta el 20 de abril.

Para el caso de quienes sí pudieron comenzar la cursada, la principal dificultad presentada es la devaluación del contenido académico, en específico de aquellos que son esencialmente presenciales y no han sido eliminados del plan de estudio hasta el retorno a las aulas. Para colmo, en términos generales, aún no se han establecido los criterios de evaluación.

Finalmente, nos encontramos con un gran porcentaje de estudiantes que tuvieron trabas para matricularse. Algunes fueron anotados en materias y carreras que no les corresponden; otres no llegaron a anotarse en las fechas abiertas, dados los acotados canales de información que brindan las autoridades.

Y, claro, hasta acá, solo hablamos de aquelles estudiantes que mal o bien cuentan con algún aparato tecnológico. El gobierno provincial olvida que, según datos del Indec, un 43% de los hogares del conurbano bonaerense carecen de acceso a internet. A esto debemos sumarle que dentro de la formación docente, en los planes de estudio, no hay materias que presenten capacitaciones en TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y tampoco existe un plan de acceso a computadoras o tablets para estudiantes de educación superior.

Entendemos que en términos pedagógicos la modalidad de cursada presencial es la mejor forma de establecer un vínculo de enseñanza-aprendizaje recíproco en la dinámica áulica. Frente a la necesidad de aislamiento social, con todo, las innovaciones tecnológicas pueden ser buenas herramientas para la formación docente, pero siempre y cuando estén a disposición de todes y no generen una devaluación de los contenidos académicos. Lo cierto es que no están garantizadas las condiciones para que todos les estudiantes puedan acceder, ni siquiera para que les docentes puedan utilizarlas.

Frente a esta situación y para evitar una enorme deserción estudiantil o los bochazos masivos, desde el centro de estudiantes planteamos la reprogramación del calendario académico y el dictado de clases como un apoyo pedagógico. Si bien la virtualidad puede funcionar para recibir bibliografías y para comunicarse con el docente, bajo ningún punto de vista se puede permitir que se pase lista o se tomen evaluaciones. No se debe discriminar a quienes no pueden acceder. Exigimos que vuelvan a abrirse las inscripciones cuando empiecen las clases presenciales para todes les que no se pudieron anotar a las materias. Que el gobierno garantice la implementación de TICS a toda la comunidad educativa y pague a les docentes por esta formación y las horas extras empleadas. Reprogramación del calendario académico y de todos los finales. Que nadie se quede afuera de la regularidad.

Para el regreso a clases presenciales, se deben contemplar todos los trámites administrativos, como equivalencias, cambios de turnos y carreras, rematriculaciones, etcétera, y un período de dos semanas para la inscripción a materias de 2º a 4º año para estudiantes que perdieron la primera fecha de rematriculación. Por otra parte, remarcamos la importancia del edificio único y propio, para evitar los hacinamientos y el contagio masivo de Covid-19. Que junto con los Consejos Escolares, se provea al instituto de insumos de higiene y salubridad.

Vamos por un comité educativo, conformado por el centro de estudiantes y la gremial docente, que controle la implementación de este pliego reivindicativo.

Adelanto de la beca Progresar y aumento a $10.000.