En el Instituto N° 29 de Merlo, el CAI en cuarentena

Desde el mes de agosto del año pasado, la dirección del ISFD N° 29 no ha convocado a reuniones de CAI, hecho que creemos grave por dos motivos.

Por un lado, les consejeres que fuimos electes en octubre de 2019 no hemos asumido aún. Esto se debe a una maniobra por parte de la dirección y de la conducción del centro en manos de Docentes En Formación (DEF) que se niegan a reconocer a nuestro 4° consejero (Exequiel Berenguer, de la carrera de Química) en una nueva muestra de burocracia, autoritarismo y persecución.

El otro motivo que suma gravedad al asunto es que, en medio de la pandemia, les estudiantes seguimos con la incertidumbre de los primeros días con respecto a nuestros finales y nuestras cursadas; y lo que es más grave aún, no se nos toma en cuenta para ninguna decisión.

Por un mail que nos enviaron esta semana nos enteramos que comenzamos con la cursada virtual, pero desconocemos puntos esenciales con respecto a esta modalidad. ¿Se nos tomará asistencia? ¿Los contenidos serán evaluados? Aún no lo sabemos y no nos han hecho parte del debate de esta metodología. Dirección sólo se presta a garantizar el comienzo del ciclo lectivo, en una supuesta “normalidad”, pero todes sabemos que en esta situación los estándares planteados para la cursada presencial no se pueden trasladar a la cursada virtual. Tampoco queremos, como sucede en las escuelas secundarias, que nuestres docentes sufran una sobreexplotación habilitada por la modalidad virtual.

Les estudiantes necesitamos formar parte de esta discusión. En varios de los institutos de la provincia se están llevando adelante las reuniones de CAI por videollamada. ¿Por qué en el 29 no? ¿Por qué se sigue dejando a los estudiantes afuera de las discusiones?

Al finalizar la semana de inscripciones nos encontramos con que desde la dirección se anunciaba vía mail que, como medida a solucionar los cientos de reclamos por falta de vacantes, que se les garantiza la vacante a todos los inscriptos, pero que aquellos que no encontraron un lugar en su horario de preferencia serían incluidos en las cátedras que hayan quedado libres, pidiendo que permanezcan allí, y luego al retomar la clases presenciales irían viendo la manera de encontrar una solución. ¿Es una solución cursar en una cátedra que no fue elegida? Entendemos que no, que arrancar la cursada con une docente que no es de nuestra preferencia y luego cambiarse solo generaría un retraso pedagógico en el trayecto formativo.

Estas medidas que mencionamos fueron tomadas sólo por el equipo directivo, sin intervención alguna de les estudiantes. Mención aparte merece la conducción del centro de estudiantes, que plantea un "plan de contingencia", encubriendo la inoperancia de la dirección.

Si no queremos que nadie se quede afuera, los contenidos volcados en la virtualidad no deben ser evaluados antes de restablecer la modalidad presencial, las aulas no pueden ser reemplazadas por una plataforma virtual, y debemos rechazar que se aproveche la situación para degradar las condiciones laborales de nuestres docentes.

Vamos por el ingreso irrestricto a todas las cátedras; Por una reunión de CAI con todes sus consejeres electes; desdoblamiento de cátedras y apertura de nuevos cursos; por un calendario académico discutido con todes les estudiantes, docentes y auxiliares.