Reclamamos una respuesta inmediata a los docentes bonaerenses anotados en el programa PIEDAS

Durante los primeros días del mes de abril, en la provincia de Buenos Aires, se dio a conocer la resolución 760/20 la cual pone en funcionamiento el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes (PIEDAS) en el marco de la emergencia sanitaria. Esta resolución intenta, de forma muy limitada y restrictiva, darle una salida a los cientos de docentes de la provincia que debido a la situación sanitaria no pudieron tomar horas en FINES, dado que la provincia no había puesto en marcha el programa antes de la declaración del aislamiento obligatorio.

La situación es preocupante en los distritos del ex General Sarmiento. En San Miguel, de aquellos que se anotaron para el programa PIEDAS solo una minoría fueron convocados de forma presencial al SAD del distrito, para ser anoticiados de que tareas se les asignará, lo cual deja a cientos de docentes del distrito sin respuesta alguna sobre si podrán contar con ese ingreso o no. En Malvinas Argentinas, todos los días los compañeros son anoticiados de que les falta llenar algún dato en su inscripción para ser asignados a cumplir prestaciones. La situación es aún más preocupante en el distrito de J. C. Paz donde la totalidad de los docentes aún no se les informó si quedaron dentro del programa, por lo tanto tampoco se sabe si cumplieron con la totalidad de los requisitos. Ya son una catarata de trabas para que los compañeros puedan exceder al cargo.

Crece el avance contra el estatuto docente

Desde Tribuna Docente venimos denunciando la precariedad laboral que estos planes y programas han puesto en marcha, en primer lugar no cumplen con lo establecido en el estatuto docente en materia de licencias laborales, continuidad laboral y acceso a los cargos. Pero este nuevo programa ha inaugurado una nueva forma de tomar cargos sin toma efectiva de posesión. Los docentes están siendo convocados de forma diaria, en donde se narra un acta en la que se vuelca que tareas se desenvuelven y que docente las realizan, por lo cual no existe una toma de posesión y una designación de tareas pedagógicas a desarrollar. Las prestaciones que el gobierno está designando a los docentes incumplen con el estatuto docente el cual determina las funciones y obligaciones de los trabajadores de la educación.

Desde Tribuna Docente exigimos a la jefatura regional que nos dé una respuesta inmediata a esta situación tan irregular que sufren los docentes de San Miguel y el total abandono a los docentes de José C. Paz y Malvinas. Desde nuestra agrupación acompañaremos el reclamo de cientos de docentes inscriptos con la entrega del reclamo a jefatura regional, junto a un relevamiento de todos aquellos docentes que no han obtenido respuesta. También repudiamos la política del gobierno provincial que aprovecha el aislamiento obligatorio para pasar por alto nuestros derechos laborales.