CABA: audiencia pública virtual para organizar los reclamos docentes

El sábado 2, por Zoom. Con la presencia del legislador del PO-FIT, Gabriel Solano

El próximo sábado 2 de mayo, a las 15hs, con la participación del legislador de la Ciudad, Gabriel Solano (PO-FIT), realizaremos una audiencia pública virtual vía Zoom, abierta a la docencia y los estudiantes, para organizar los reclamos del sector en medio del Covid-19.

La llegada del coronavirus reveló y agudizó las necesidades y desigualdades que encierra el sistema educativo en su conjunto. En la CABA, los reclamos provocados por la declaración de la pandemia no se hicieron esperar. La docencia empezó a exigir la cobertura salarial de los docentes desocupados, afectados por la suspensión de los actos públicos. Y también rechazó las cesantías y recortes salariales en escuelas privadas. Asimismo, se puso de relieve el hondo problema del recorte sobre la comida distribuida de forma discriminatoria en las escuelas.

El Partido Obrero-FIT, a través de su banca en la Legislatura, ha recogido estos reclamos y colocado su espacio al servicio de estas exigencias. En esa línea, hemos presentado un proyecto de ley de pago de salario mínimo inicial de $32.800 a docentes sin cargo; suspensión de despidos a docentes de escuelas privadas; universalización de entrega de bolsones de alimentos; becas sin restricciones para estudiantes secundarios y terciarios; incorporación del Covid-19 a la nomenclatura de enfermedades profesionales contempladas por las ART; pedidos de informe al Gobierno de la Ciudad sobre el funcionamiento de la obra social de docentes y trabajadores municipales (OBsBA) y sobre la entrega de bolsones alimentarios en las escuelas.

Estos puntos no sólo concentran los planteos de este período sino que se oponen al plan del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien a través de una pretendida ley de emergencia que envió a la Legislatura pretende congelar los salarios, y permite al Ejecutivo el pago salarial en cuotas. En un cuadro inflacionario creciente, este paquete de medidas representa un retroceso y una confiscación salarial, además se plantea perpetuar la precarización laboral a través del congelamiento de las plantas permanentes, en esto subyace el cierre de puestos de trabajo de quienes se jubilen, y la no cobertura de las vacancias por licencias. Mientras el Partido Obrero en el FIT ha presentado un proyecto para que la emergencia económica no la paguen los trabajadores de la Ciudad gravando al los banqueros, el GCABA tiene como horizonte honrar la deuda pública que asciende casi al 10% del presupuesto porteño y mantener el desfinanciamiento de la salud, vivienda y educación del distrito.