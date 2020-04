Pese a la prohibición, Ferraresi, el intendente ultra-K de Avellaneda despide docentes

Prensa Obrera entrevista a una de las profesoras cesanteadas

Mientras el DNU presidencial 329/20 prohíbe los despidos “sin justa causa y por causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor” el intendente oficialista de Avellaneda despide a 28 docentes de inicial, primaria y de cultura de los Centros Educativos Municipales (Cems). A su vez, la resolución Nº 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación tras el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional suspende las clases, pero NO suspende los cargos, ni los nombramientos, ni por lo tanto, los sueldos.

Decretar el cese a docentes por una emergencia sanitaria nacional en el marco de una emergencia mundial, y anunciar que a su vez serán revisados los “motivos” de los nombramientos y designados según corresponda, es un escándalo.

En los Cems los chicos hacen actividades educativas bajo las propuestas de los docentes titulados. Los sueldos que reciben, si bien tiene el sello y contrato municipal, están subvencionados por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires casi en un 100%. Ferraresi replica “sui generis” los despidos de Kicilof en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. La tenaz lucha de los despedidos de la DGCyE es un ejemplo a replicar por los docentes de Avellaneda.

Despidos, suspensiones, recortes salariales: una política de Estado

En plena pandemia se repiten los casos de empresas que funcionan aún no estando exceptuadas de la cuarentena, recortan salarios, suspenden y despiden. En los hechos la burguesía transforma los DNU gubernamentales en letra muerta y presiona al estado por subsidios, con plata de los trabajadores.

La burocracia sindical actúa de lobbista de las patronales para quebrar la cuarentena. Recientemente acaba de acordar, con la UIA y el gobierno, suspensiones con un recorte salarial del 25%,.

El gobierno borra con el codo lo que escribió con la mano. Alberto Fernandez con el nuevo decreto desconoce el anterior que prohibía lo despidos y suspensiones. En línea con esta política Jorge Ferraresi desconoce en los hechos y con un decreto municipal el mismo DNU gubernamental.

Pese a la prohibición, Ferraresi, el intendente ultra-K de Avellaneda despide docenteshttps://t.co/inUDKvyJ5M

Por Alejandra Gavryluk pic.twitter.com/ZbtieW0lM7 — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 29, 2020

Entrevista a Sonia, docente echada por Ferraresi:

-¿Cómo es tu historia Sonia?

-Soy Sonia Segovia, soy docente con 20 años de antigüedad, tengo 4 hijxs, y hace más de 2 años que soy sostén de familia. Estuve trabajando durante todo el ciclo lectivo 2019 como maestra suplente en una escuela en Don Bosco. Y como sucede en todos los inicios lectivos, muchos suplentes perdimos horas porque otros las titularizan. Así que busqué trabajo urgente.

-¿Cómo llegas a ser maestra en el CEM?

-Estaba anotada hace varios años en el complementario de Avellaneda. En marzo de éste año, me llaman para participar de un acto público y logro tomar el cargo con el puntaje que me corresponde, en el CEM 125 de Avellaneda. Me hacen todo el papeleo y empiezo a trabajar allí. Unas semanas después se anuncia la cuarentena y yo me quedé tranquila que por lo menos estaba con trabajo, seguimos trabajando para llevar adelante la continuidad pedagógica, desde nuestras casas, con videos para lxs chicxs. Al tiempo me llaman para que vaya a cobrar el mes que había trabajado.

-¿Qué sucedió en el día de hoy?

- Y…. hoy recibí la terrible noticia donde por decreto, el intendente nos deja a 28 compañeros docentes de inicial, primaria y de cultura, sin trabajo. Yo siempre apoyé la gestión de Ferraresi y sé que se está recortando desde el municipio de donde sea, pero tocar el sueldo, la fuente de laburo, te deja a la deriva. Los docentes cuando se nos termina un cargo, vamos a buscar otro, pero en este momento no tenemos esa posibilidad, Me siento totalmente desprotegida y con la certeza de que mañana no puedo salir a buscar laburo, ni en una semana, ni en un mes, que están las puertas cerradas. no tengo como darle de comer a mis hijxs.

Desde Tribuna Docente en la Multicolor exigimos la reincorporación inmediata de todos los cesanteados y el pago en tiempo y forma de los salarios. Nombramiento de cargos faltantes. Ningún docente sin trabajo y ningún alumnx sin docente. Abajo el decreto escandaloso de Ferraresi.