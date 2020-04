Chubut: ¡el profesorado de Artes Visuales del 814 no se cierra!

Una victoria en cuarentena.

Luego de más de 20 días de lucha e incertidumbre, la Dirección General de Educación Superior (DGES) resolvió el no cierre del profesorado de Artes Visuales del Instituto Superior de Formación Docente Artística (ISFDA) 814 de Lago Puelo.

La llegada de la notificación del día 3 de Abril, que informaba sobre el cierre del Profesorado de Artes Visuales, desató una ola de repudio de toda la comunidad. En una época complicada de aislamiento social, coronavirus y trabajadores docentes que no cobran sus salarios; se organizaron una serie de iniciativas para visibilizar el reclamo del “No Cierre”. Los docentes y estudiantes elaboraron videos, audios, notas en medios de comunicación locales, en los que se denunciaba la arbitrariedad y el peligro del cierre del profesorado, no solo denunciando el vaciamiento del sistema educativo sino también mostrando la importancia que tiene su existencia en la Comarca.

El 13 de abril, el equipo directivo del ISFDA 814 informaba que no iba a dar de baja la cohorte 2020 hasta que no tuviese una respuesta formal por parte de la DGES en relación a la infinidad de pedidos y cartas de estudiantes y docentes que exigían el no cierre del profesorado. De esta manera se mantenían las fuentes de trabajo de los docentes en tiempos de pandemia y carestía. La cantidad de inscriptos había superado ampliamente el cupo de 25 que imponían para mantener abierta la carrera. Vale aclarar que estuvimos varios días sin Director/a de Nivel, con el cargo vacante, acéfalos.

Ayer, 27 de Abril, la DGES informó que autoriza la cohorte 2020 del Profesorado de Artes Visuales. La lucha de docentes y estudiantes conquistó su recuperación. Rechazamos el cierre de los profesorados, reclamamos edificio único para los ISFDA, aumento de presupuesto para educación. Basta de pago escalonado y ningún docente sin trabajo en pandemia.