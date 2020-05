Beca PROGRESAR: el gobierno demora y miles de estudiantes siguen sin cobrar

Exigimos la adjudicación inmediata e irrestricta para quienes la solicitaron, y el aumento de su monto a $10.000

Finalizando el mes de abril, son miles los estudiantes que aún no han obtenido respuesta a sus solicitudes por la Beca PROGRESAR. Aún no se conoce el número de inscriptos, y si bien desde el gobierno afirman que “comenzó el pago a algunos beneficiarios”, la realidad es que son miles y miles los estudiantes que no tienen respuesta al día de hoy.

En el medio de la crisis que atravesamos producto del coronavirus, la cuarentena puso sobre la mesa los problemas económicos de una enorme cantidad de estudiantes. Es que justamente en la juventud se concentra mayoritariamente el problema de los trabajos precarios, en negro, mal pagos y sin derechos laborales, y en el cuadro de parate económico esto se tradujo en miles de despidos y rebajas salariales.

El Ingreso Familiar de Emergencia también excluyó a muchísimos estudiantes, bajo la excusa de tener el domicilio familiar en el DNI, o por otras arbitrariedades. En el caso de quienes fueron aceptados en el ingreso, en su enorme mayoría no han percibido un peso aún, siendo que estamos a más de un mes de que se decretara el aislamiento social obligatorio.

Es en ese contexto que la demora del gobierno en la “evaluación” de las solicitudes se torna un hecho grave. Mientras les estudiantes seguimos cursando con modalidades a distancia en terciarios, secundarios y universidades, con todos los problemas que esto implica, no hay una sola acción de parte del Estado para garantizar que la crisis social no derive en una deserción masiva.

Los anuncios del gobierno en torno a la beca PROGRESAR intentan disimular esta situación. Es correcto prorrogar la inscripción hasta 30 días después de terminada la cuarentena, pero mientras tanto ¿no se va a pagar a quienes ya se inscribieron hace más de un mes?

En función de esta situación, reclamamos que el gobierno dé por aceptada la solicitud de todos los estudiantes de entre 18 y 30 años que se hayan inscriptos, con la sola comprobación de su carácter de estudiante de una institución educativa argentina. Se deben establecer los mecanismos necesarios para que el pago se realice de inmediato a todos ellos, con carácter retroactivo al mes de marzo, en el cual en vigencia la beca 2020.

Además, como ya lo hemos planteado con una campaña nacional que recoge el apoyo de cientos de estudiantes a través de un petitorio virtual, de centros y federaciones que se han pronunciado, y que cuenta con una presentación como proyecto de ley en el congreso nacional a través de la bancada de Romina Del Plá, reclamamos el aumento del monto de la beca Progresar a 10.000 pesos, contra los insuficientes 2.250 que hoy cobra la enorme mayoría de sus beneficiarios.

En definitiva, para que nadie se quede afuera, les estudiantes tenemos por delante una lucha para arrancarle presupuesto y un plan integral de becas al gobierno y las gestiones universitarias.

¿Te anotaste y todavía no te adjudicaron la beca? Empadronate y organicemos el reclamo al gobierno por la adjudicación irrestricta e inmediata:

Firmá el petitorio por un aumento del monto de la beca a 10.000 pesos: