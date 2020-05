Asamblea virtual del Joaquín V. González vota un plan de lucha

Más de 70 personas en la instancia autoconvocada por les estudiantes.

Les estudiantes del instituto Joaquín V. González realizaron el jueves 30 una asamblea virtual autoconvocada, para discutir cómo lograr que nadie se quede afuera de las cursadas. Votaron un plan de lucha para exigir la apertura inmediata de los Postítulos, acceso irrestricto y aumento de las becas Progresar y Ciudad a $10.000 y lineamientos de cursada virtual. Se además posición en rechazo a la Ley de Emergencia de Larreta y por movilizar junto a Ademys y sectores en lucha a la Legislatura el jueves 7. Acordó también reclamar la implementación de Educación Sexual Integral, y se pronunció contra de los despidos, suspensiones y rebajas salariales.

La necesidad de convocar una asamblea era evidente ante la situación crítica que la pandemia puso de relieve. En los profesorados porteños atraviesan un desfinanciamiento atroz por parte del gobierno de la Ciudad. El Joaquín V. González no contaba con las condiciones para realizar las inscripciones de manera virtual, lo que provocó que al día de hoy muches estudiantes todavía no estén inscrites en su carrera o cursando en sus comisiones. A esto se le suma que cientos pierden su cursada por no tener los recursos tecnológicos.

La conducción del CEJVG, La Caravana- Patria Grande, se ausentó de la asamblea en la que les estudiantes nos organizamos y deliberamos un plan de lucha contra estos atropellos. Ello porque su integración al Rectorado, de la conducción Celeste del sindicato docente UTE, les impide defender los reclamos estudiantiles.

La asamblea autoconvocada puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en la organización independiente del movimiento estudiantil para conquistar todas las reivindicaciones, superando la desmovilización de La Caravana.

Desde la UJS Terciarios impulsaremos una enérgica campaña para que “nadie se quede afuera”, y el plan de lucha votado. Llamamos a todes les estudiantes a sumarse.