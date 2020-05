Asamblea virtual de estudiantes del ISFD 39 resuelve un programa a impulsar

El pasado jueves 30 de abril se realizó la primera asamblea virtual del Centro de Estudiantes del ISFD 39. Con la participación de casi 40 compañeres de todas las carreras se debatió sobre las condiciones de cursada en esta etapa de aislamiento social y cómo impacta la situación social y económica general en nuestras vidas como estudiantes y trabajadores.

Para cursar en estas condiciones es indispensable contar con servicios de luz e internet que representan un gasto enorme, como también disponer de dispositivos tecnológicos acordes cuando la inflación ha elevado sus valores exponencialmente. Sumado a esto la juventud es víctima de trabajos precarizados y en negro -el 60% de los jóvenes se encuentran en esta situación según cifras oficiales- que han perdido total o parcialmente sus fuentes de ingreso debido al aislamiento social. Mientras las empresas continúan despidiendo, suspendiendo y rebajando salarios con el amparo del Estado y las centrales sindicales traidoras.

El Estado que nos obliga a cursar normalmente en condiciones de deterioro edilicio, con becas miserables y restrictivas y sueldos docentes que no superan la línea de pobreza, es el mismo que luego de un año con 50% de inflación no ha actualizado el presupuesto educativo. Por eso, cualquier reclamo de asistencia a les estudiantes (wifi gratuito, entrega de dispositivos tecnológicos, creación de plataformas sin coste de datos, aumento de las becas sin restricciones, etc.) es ninguneado en nombre del problema mayor que implica la pandemia. Esto contrasta con los millones de dólares que el gobierno siguió pagando con motivo de la deuda externa, incluso luego de establecer la cuarentena obligatoria; o los subsidios millonarios a bancos y empresas.

El frente kirchnerista (Octubre 23), ligado a la burocracia Celeste del Suteba estuvo ausente en la asamblea y se encuentra paralizado desde que comenzó el año, sin llevar adelante ninguna iniciativa. El año pasado advertimos que la falta de independencia política de esta agrupación los llevaría a un impasse, cuándo lo que estaba planteado era la lucha en defensa de la educación y para ello es condición la máxima independencia política respecto al Estado.

La encuesta que realizó el centro de estudiantes arroja que muchísimos compañeres no cuentan con los medios económicos y/o tecnológicos para cursar y que a su vez muchos otros tienen todo el tiempo personas a cargo que requieren una atención sistemática. Así fue que la asamblea discutió un pliego de reclamos y condiciones para presentar a las autoridades del instituto; la necesidad de becas irrestrictas y un aumento a $10.000 del monto de la beca Progresar; aplicación de la ESI, en momentos donde la violencia de género se multiplica producto del aislamiento y la falta de asistencia estatal; comisión de solidaridad estudiantil.

A continuación transcribimos los planteos que les estudiantes votaron impulsar:

- No se debe pasar asistencia mientras dure la cuarentena. A su vez deben estar abiertas las aulas virtuales para que cada estudiante se anote cuando pueda.

- No se debe calificar con objeto de aprobar o no parcialmente el cuatrimestre. Proponemos que una reunión abierta de estudiantes, docentes y autoridades defina cuando sea apropiado un mecanismo consensuado de evaluación anual.

- Las clases deben darse con un intervalo de 15 días teniendo en cuenta que cada carrera tiene por año aproximadamente 10 materias.

- Este año no debe correr en el vencimiento de finales. Sin embargo, deben garantizarse las instancias siempre y cuando docentes y estudiantes estén de acuerdo en hacerlo. Las mesas que se suspendan tienen que tener nuevas instancias al finalizar la cuarentena.

- Utilización de la plataforma nacional (INFOD) sin coste de datos móviles. El campus virtual del ISFD 39 no está preparado para soportar el ingreso de 2.000 estudiantes, que cursan por lo menos una materia (cifras de las autoridades).

- Poner a disposición de les estudiantes que lo requieran las computadoras que se encuentran en el Instituto.

- No se deben pautar clases virtuales sincrónicas. Es decir en un mismo tiempo y día específico.

- Cada materia debe subir en su día y horario de cursada el material que deseen compartir con el curso.

- No hay condiciones para que de forma inclusiva se de una continuidad pedagógica en la formación. Por lo tanto no debe ser obligatoria la cursada y se debe orientar en un acompañamiento pedagógico.

- Queremos información precisa sobre qué va a suceder o qué se está discutiendo con respecto a las Prácticas Docentes.

- Llamamos a firmar el petitorio online en apoyo al proyecto de ley de aumento de la beca Progresar a 10 mil pesos y sin restricciones para aquelles que cursan en la educación superior.

- Basta de femicidios. El Estado es responsable. Queremos ESI obligatoria en la formación docente. Proponemos una jornada institucional virtual de ESI para todas las carreras con docentes, estudiantes y organizaciones del movimiento de mujeres que quieran participar.

- Comisión de solidaridad estudiantil que trabaje coordinadamente con las organizaciones que están brindando apoyo social como la fábrica recuperada Madygraf.

Con el método de la organización colectiva, los estudiantes podemos luchar contra la deserción a la que nos empuja un sistema educativo que demuestra no estar preparado para garantizar el acceso educativo a la juventud trabajadora. Exijamos que el Estado vuelque los recursos necesarios para dotar de los medios necesarios a estudiantes y docentes en el contexto de la virtualidad, para que nadie se quede afuera. Y que esos fondos sean sustraídos de las grandes fortunas, del dineral que se fuga del país a través de la deuda y la especulación financiera.