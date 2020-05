Avellaneda: Ferraresi adeuda salarios y cesantea docentes

Que se destinen los recursos para mantener los salarios y el trabajo de los docentes del distrito.

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, junto a la subsecretaria de Educación, María Laura De Vicenti, y la subdirectora administrativa de la Dirección General de Despacho, Daiana Mantovani, firmaron el decreto que deja cesantes a 27 docentes municipales en medio de la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria. Los docentes cesanteados no cobraron sus salarios del mes de abril, mientras que hay más docentes y no docentes del instituto de enseñanza artística que no han cobrado aún sus sueldos de marzo y abril, siendo que todxs ellxs se encuentran trabajando desde sus casas.

Mientras todo esto sucede, el sitio web de la Municipalidad de Avellaneda aun destaca un acto del mes de febrero donde el Intendente celebra un subsidio por 54 millones de pesos de la provincia, para atender las necesidades de las escuelas. En su discurso, Ferraresi exclamó: “la inversión en educación es calve para el país, la escuela pública, es la que iguala, debe ser el mejor lugar para los estudiantes y docentes”. Esto no fue óbice para que Ferraresi cesanteara a los docentes municipales.

El municipio de los cómplices

Tras ésta avanzada el Suteba (sindicato docente) no emitió ni un comunicado en solidaridad con los compañeros docentes municipales cesanteados. La secretaria Gremial del Suteba Avellaneda, Andrea Giaccino, no emitió palabra al respecto, una muestra clara de la unidad política que lleva adelante con el gobierno y la falta de solidaridad con los trabajadores.

A su vez, Hernán Doval, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) presentó pedidos de reincorporación de los docentes y declaró al programa radial Política del Sur “es una irresponsabilidad dejar gente sin trabajo en plena pandemia”. Este, aseguró que enviaron la denuncia al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Mientras la denuncia tramita por los despachos vacíos, Doval les recomienda a los trabajadores “esperar”.

¿Y la plata dónde está?

El gobierno provincial de Axel Kicillof anunciaba el 11 de febrero de este año el CUD (Código Único de Distribución) donde se repartiría a los 135 municipios bonaerenses fondos de coparticipación (Ley 10.559), donde Avellaneda recibió un 1,26% del mismo, que se traduce en unos 1.185 millones de pesos.

Sumado a ese monto, el 22 de abril, un día antes de firmar el decreto vergonzoso de Ferraresi, el gobernador anunciaba un giro a los distritos de un tercio de los $12.000 millones que había recibido de nación, que incluía en el reparto a avellaneda (Página/12 22/4). Y el 28 de abril, justo el día de cobro (no efectuado) de los docentes municipales, el intendente suscribe el convenio con la provincia para repartir netbooks y tablets para los primeros años de secundaria.

Todas muestras significativas de que la plata existe, solo que nos e destina a mantener los salarios y cargos docentes.

Desde Tribuna Docente exigimos el inmediato pago de haberes de los docentes y no docentes del municipio. Reincorporación ya de todos los cesanteados. Plata para educación y salud.