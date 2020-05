ISFD N° 113: nuestra cursada en medio de la pandemia

En este contexto de pandemia, el 25 de marzo se intentó comenzar el dictado de clases virtuales en el Instituto Superior de Formación Docente N° 113 de San Martín, con un sinfín de problemáticas. Les estudiantes nos organizamos para defender nuestra cursada.

La inviabilidad del esquema virtual

Declarada la cuarentena y anunciado el inicio de clases virtuales (decretado por el Ministerio de Educación, sin consulta ni contemplación del conjunto docente), les estudiantes independientes no demoramos en conformar instancias de debates para poder organizarnos, impulsadas desde nuestra conducción en el Centro de Estudiantes (Ceisfd). Con un relevamiento en todas las carreras y años -que tuvo un alcance mayor a ochocientas personas- y reuniones virtuales con estudiantes y delegades, se puso de manifiesto la inviabilidad del esquema virtual que el gobierno y los directivos nos proponían. Se pretendía, aun sabiendo que el campus virtual colapsa en horas picos, que les estudiantes nos conectemos en nuestros mismos horarios de cursada habitual, participemos en foros de debate, se nos tome asistencia y que se nos evalúe virtualmente con los mismos criterios presenciales. Ello sumado a que muches estudiantes no podían acceder al campus por falta de herramientas tecnológicas y otres tantos no pudieron rematricularse.

Pero este esquema virtual conduce a la deserción estudiantil masiva y la sobreexplotación docente. En la propuesta del gobierno, no se garantizan ni siquiera las mínimas condiciones para llevar a cabo un acto pedagógico, ni mucho menos para evaluar o ser evaluados, ya que ni siquiera se hablaba de capacitación docente en TICS. Para que sí exista una "continuidad pedagógica", el Estado debe proveer de todos los recursos tecnológicos e informáticos, y la capacitación necesaria tanto a docentes como a estudiantes. Además, esto debe darse en un contexto de institucionalidad, y no en la comunicación personal entre docente y estudiante.

Cabe recalcar, que nuestra situación no es aislada. La organización estudiantil en secundarios, terciarios y universidades a nivel nacional, pusieron de relieve los límites de esta improvisación. Así lo expresa el sincericidio de Nicolás Trotta, diciendo “no es el momento de evaluar, es el momento de aprender”. Pero, claro, luego de que miles de estudiantes desertaron y otros miles de docentes queden en las calles.

Ladran, Sancho...

Mientras todo esto sucedía, la agrupación kirchnerista “Desde las Aulas” (Unes, en el CAI) optó por el método pasivista y lapidar cualquier iniciativa. Siendo correa de transmisión de los directivos, apostaron por reproducir sus comunicados en redes sociales y embellecer las propuestas del gobierno; fueron la contramarea del conjunto estudiantil que debatía una salida a la crisis precedente.

Es así como, en nuestro último encuentro virtual, participó parte del claustro estudiantil del CAI, pero jamás mencionaron palabra alguna sobre la situación estudiantil, ni mucho menos cuándo tendría fecha su próxima reunión de claustro, profundizando su método de “discusión a puertas cerradas” (inclusive se negaron a que el centro de estudiantes participe de ellas).

Sin embargo, sabemos que tomaron nota de nuestras propuestas. En un comunicado oficial del 20/4, resuelven dar marcha atrás con el tomado de asistencias y las evaluaciones virtuales, reprogramando todos los finales hasta concluir la cuarentena y aconsejando no sobrecargar de tareas tanto a estudiantes como a docentes.

¡Sigamos organizándonos de manera independiente!

El sistema educativo viene sufriendo sucesivos desfinanciamientos de todos los gobiernos. Además, el presupuesto destinado para este año sigue siendo el presupuesto de ajuste macrista, que se encuentra 60 puntos por debajo de la inflación. Esto agrava aún más la situación de les estudiantes, comúnmente arrojados a tomar los trabajos informales y más precarizados para poder solventar sus cursadas, y que, para peor, aún no han recibido la beca progresar.

La pandemia profundizó estas problemáticas. Desde la presidencia del Ceisfd N° 113 y la agrupación Mariano Ferreyra, proponemos un canal de organización independiente de los directivos y del Estado, en defensa de la educación pública.

Por el aumento de las becas progresar. Por #RefugiosYa y #CuarentenaSinFemicidios. Por un comité de emergencia que evalúe las condiciones de salubridad cuando retornemos a clases. Que nadie se quede afuera de las cursadas.

¡Sumate a luchar por nuestras reivindicaciones!