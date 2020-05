Tucumán en crisis educativa: Manzur despide docentes y no realiza nuevas designaciones

En Tucumán, Manzur de la mano del Ministerio de Educación de la provincia profundiza la crisis educativa: estudiantes y docentes siguen siendo golpeados por su política de ataque a la educación. No conforme con haber robado a los docentes las paritarias, con la infaltable complicidad de Atep, Apem y Amet, aprovecha la cuarentena para no realizar designaciones de reemplazos ni nuevos nombramientos. Asimismo, los docentes precarizados de Plan Fines fueron virtualmente despedidos, ya que hasta el momento, no fueron designados en sus respectivos cargos. De hecho, recién en este mes, y no a todos, les terminaron de pagar parte del salario de 2019.

Es muy grave lo que está pasando en materia de Educación en la provincia. En primer lugar, el Ministerio de Educación rápidamente realiza los trámites de “baja” a profesores que terminan sus reemplazos pero no puede realizar “altas” de los cargos designados antes de que se hiciera efectiva la cuarentena. Entonces, en esta provincia se puede dejar sin trabajo, pero no se puede pagar a los compañeros que ya están trabajando en sus cargos y que no tuvieron oportunidad, antes de la pandemia, de hacer el trámite burocrático en secretaria de Educación para poder empezar a cobrar sus sueldos.

En segundo lugar, y aún más grave, es la ausencia de nuevas designaciones para cubrir los reemplazos. En este tiempo de cuarentena, muchos docentes que entraron en licencia por diversas causas no fueron reemplazados en sus tareas por lo que hay muchos alumnos que ni siquiera están recibiendo atención de manera virtual. ¿Cómo es posible que con la cantidad de docentes desocupados que hay en la provincia haya estudiantes sin profesores?

Manzur, como buen alumno, aprovecha la pandemia para aplicar un ajuste contra los trabajadores atrasando el pago y amenazando con emitir cuasi-monedas si se agrava la crisis fiscal. La suspensión de las medidas de lucha en las calles por parte de los docentes fue aprovechada por el gobierno para retomar la iniciativa contra los docentes.

Es imprescindible organizar los reclamos contra todos estos atropellos. Exigimos que se avance con los nombramientos de todas las vacantes, que se termine la precariedad de los docentes de Plan Fines y que se paguen los sueldos en tiempo y forma.