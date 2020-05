Moreno: sobreprecios en la administración del Servicio Alimentario Escolar

El director de Educación de la Municipalidad de Moreno, Hernán Borghi, manifestó en una entrevista (Semanario Actualidad, 13/5) que los bolsones que se entregan por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) tienen un valor de 750 pesos y que no hay demoras en el reparto. Dejando de lado el hecho de que la provincia recién aprobó los bolsones de mayo el día 8, esas declaraciones en realidad son una confesión de los precios exageradamente altos que se paga por la mercadería, casualmente siempre a los mismos tres proveedores: Pasuco, Equis 15 y Giuland. Este último, vale la pena mencionarlo, tiene vinculación con el Grupo L, implicado en otro escándalo por sobreprecios.

Para constatar la situación, hicimos una comparación tomando los precios de cada producto del bolsón en las cadenas de supermercados y obtuvimos como resultado que saldría $628,70. Teniendo en cuenta que el Estado no paga los precios minoristas si no mayoristas, es evidente que se están malgastando fondos públicos en beneficio de un puñado de contratistas, a costa de quienes dependen del SAE para alimentarse. Como no se actualiza el Boletín Oficial de la Municipalidad no existe acceso a la información de las compras.

En torno al problema de los cupos, las autoridades municipales le tiran la pelota al gobierno provincial, ratificando que sólo llegarían a cubrir 83.224 cupos. El secretario de Educación local, Emmanuel Fernández, agregó en otra entrevista que para cubrir a dos establecimientos que no tenían servicio alimentario (un jardín en Cuartel V y una escuela en Moreno centro) “lo que hicimos fue reorientar cupos de otras escuelas para cubrir esa demanda”. Con esto tenemos que no solo los bolsones no cubren las necesidades alimenticias y nutricionales de los alumnos, sino que siguen quedando por fuera del cupo unos 30.000 chicos que solicitan esa asistencia. En la medida en que sigan creciendo los despidos, los recortes salariales y el hambre, seguirá aumentando esta demanda.

Estos negociados a costa de las familias trabajadores empalman con la política de ajuste de la intendenta Mariel Fernández (del Frente de Todos), que viene de recortar los salarios de los trabajadores de Niñez. El gobierno provincial de Kicillof mantiene la municipalización del SAE realizada por la exgobernadora Vidal, como una forma de trasladar el ajuste presupuestario a los municipios. Por eso no responde a la demanda de decenas de miles de alumnos que pasan hambre.

Desde Tribuna Docente de Moreno exigimos que todos los alumnos reciban los bolsones de comida, y que estos cubran todas las necesidades nutricionales. Para eso, es necesario un aumento presupuestario y un control de la comunidad educativa sobre las copras y reparto de la asistencia alimentaria, y la apertura de los libros de la Municipalidad para dar cuenta de estos negociados. Exigimos también que el Estado brinde elementos de protección e higiene para la entrega de los bolsones.