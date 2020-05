La Plata: secundaries del Normal 2 se organizan frente a la crisis de la virtualización

Por un plenario de delegades de las escuelas de la región para votar un plan de lucha.

El cuerpo de delegades del Normal 2 de La Plata se reunió por primera vez para debatir sobre los problemas que surgen con la virtualización de las clases debido a la falta de herramientas y la dificultad para acceder a los materiales de estudio. Para organizar los reclamos, se votó impulsar un plenario de delegades de los colegios de la región.

Son muches les estudiantes que no tienen la posibilidad de seguir las clases virtuales. Vale incluso para aquellos hogares que cuentan con una computadora pero donde viven varies hijes. En todos los cursos de Normal 2 hay estudiantes que firmaron las demandas que días atrás presentó el centro de estudiantes a las autoridades, pero estas respondieron de manera muy limitada.

Ofrecieron el número de la única bibliotecaria, que deberá atender los planteos de más de 1.000 estudiantes. Comunicaron que entregarán cuadernillos para quienes no acceden a las clases, lo que significa que eses estudiantes quedan afuera de la explicación virtual de los contenidos. También aseguraron que no nadie va a ser desaprobado, pero no aclarar cómo va a seguir el ciclo lectivo, ya que muches estudiantes igualmente quedarán atrasados. Por último, indicaron que avisen a les preceptores con qué docentes no se pueden comunicar, es decir que descargarán una mayor presión sobre les mismes que vienen sufriendo una sobreexigencia de tareas.

Es toda una política de abandono del gobierno de la provincia, cuando se calcula que un tercio de les estudiantes no puede acceder a un dispositivo o a la conexión necesaria para garantizar la continuidad pedagógica. La entrega de cuadernillos impresos no puede reemplazar la imprescindible relación docente-alumne. El convenio que firmaron el intendente Julio Garro y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para la entrega de netbooks alcanzaría solamente a estudiantes del primer año del ciclo superior, es decir a una mínima parte de quienes las necesitan.

Otra situación grave es la que están atravesando aquellas familias que sufren la falta de la entrega de bolsones de alimentos y elementos de higiene, que no puede ser suplida con la solidaridad de les estudiantes que elaboraron jabón y donaron productos sanitarios.

La situación que se vive ahora no es solo resultado de la pandemia, sino de años de vaciamiento, como se vio ya a principio de año con los reclamos de les estudiantes del Normal 2 por las malas condiciones edilicias.

Les secundarios tenemos que ponernos de pie contra el ajuste en la educación y organizarnos por todos nuestros reclamos, junto a nuestres docentes. Vamos por un plenario de delegadxs de escuelas de la región para impulsar la lucha por el acceso a internet, la entrega de dispositivos para quienes lo necesiten, becas estudiantiles, y aumento de la cantidad y calidad del Servicio Alimentario Escolar