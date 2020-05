Córdoba: Reclaman actos públicos para docentes de ramos especiales de las escuelas municipales

Entrevista a Cora A. del “Colectivo de Docentes En Lucha”

El 20 de marzo fue cancelado el acto público de docentes de ramos especiales de las Escuelas Municipales de Córdoba destinados a la cobertura de cargos.

El actual intendente Martín Llaryora se escudó en la pandemia aprovechándose del dictamen del aislamiento social preventivo y obligatorio para suspender los nombramientos dejando a cientos de estudiantes sin clases de Inglés, Educación Física, Informática, Música y Artes Visuales y a los trabajadores sin ingreso fijo y totalmente desamparados en esta situación extrema que se vive.

Hoy entrevistamos a Cora A. perteneciente al colectivo de docentes de ramos especiales de planta transitoria de las escuelas municipales de Córdoba.

E:- Contanos ¿quiénes son ustedes?

C:- Somos un colectivo de docentes que reclamamos por la apertura de los actos públicos de carácter virtual. El grupo está constituido por docentes de inglés, educación física, música, informática y artes visuales que hemos concursado para poder acceder a estos cargos.

E:-¿Cuál es la situación del colectivo?

C:- Los actos públicos docentes de ramos especiales se realizan todos los años en el mes de marzo. Este año tenía fecha para el 20, pero no se efectivizaron ya que el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las escuelas del país fue decretado el domingo 15 de marzo y permitió que el intendente suspendiera todo los actos públicos sin previa consulta de necesidad con el gremio y mucho menos con los directivos de las escuelas.

Las escuelas siguen trabajando más allá de que los edificios estén cerrados. El funcionamiento requirió una maratónica adaptación virtual costeada por los mismos docentes y les niñes de Córdoba siguen aprendiendo con muchísimas falencias, entre ellas, la falta de ramos especiales, tan necesarias en estos momentos.

El intendente, con esta decisión, está violando la Ley de Educación Nacional ya que el estado municipal no está siendo garante de una educación integral, permanente y de calidad que afiance la igualdad y la equidad. ¿De qué igualdad podemos hablar cuando más de 1.000 niños no tienen todas sus asignaturas escolares? Llaryora acentúa las desigualdades educativas y castiga a les estudiantes más vulnerables.

E:-¿qué acciones concretas han llevado adelante?

C:- Como agrupación llevamos adelante la realización de videos, flyers, notas, intervenciones en las redes sociales; llamamos a distintos medios para hacer visible nuestro reclamo. Estamos en permanente diálogo con el gremio; hemos presentado cartas que han sido elevadas al secretario de educación de la municipalidad, pero siempre responden con evasivas. No quieren llevar adelante los actos públicos docentes poniendo excusas tales como que la pandemia no permite el conglomerado de personas y hacen oídos sordos ante el pedido de lo virtual; nuestro reclamo es por un acto público virtual, modalidad ya aplicada en otras provincias con muy buenos resultados y, sobre todo, posibilitando los nombramientos.

E:-¿qué han logrado hasta el momento?

C:- Lo único que se logró fue el pago de una ayuda económica (bono) por única vez y con gusto a poco, de un monto de $ 10.000 que se abonó por medio de un cheque a menos de 15 docentes de un listado total de 450 aspirantes y teniendo en cuenta que solo en el primer acto público habría una disposición, como mínimo, de 50 cargos. Digo solo en el primer acto público porque no es único. Los docentes, como cualquier trabajador/a en cualquier momento pueden solicitar una carpeta médica una licencia por diferentes causas y esas son horas a cubrir por medio de posteriores actos públicos y que actualmente van quedando acéfalos.

E:-¿Su reclamo tiene algún tipo de apoyo del sistema educativo?

C:- Tenemos el apoyo de nuestros compañeros, tanto titulares como suplentes y un fuerte y constante apoyo de los directivos de escuelas que alzan sus voces reclamando por nuestros actos públicos docentes y por todos los avasallamientos que ha llevado adelante el señor intendente. Esta gestión ha venido por nuestro estatuto; todas las áreas están siendo golpeadas (es falso que a educación y salud no los tocan) por medio de una ordenanza aprobada con una velocidad nunca vista antes y pasando por arriba del gremio, con el cual estaban en constante diálogo, pero ¡oh casualidad! se olvidaron de informarles del manotazo al bolsillo que llevarían adelante violando un DNU y criminalizando la protesta, mostrando que vinieron por todo y que la pandemia les vino como anillo al dedo para sus siniestros planes de desmantelamiento municipal, pisotenado todos aquellos derechos adquiridos por grandes e históricas luchas de los trabajadores, destruyendo todo a su paso, con la única intención de que la crisis, como siempre, la paguen los trabajadores sin tocar a aquellas históricas empresas de grandísimos capitales que viven parasitariamente del estado.

E:-¿Qué acciones llevarán adelante si no se efectivizan los actos público?

C.- Seguiremos reclamando por la apertura de los actos públicos docentes ya que somos trabajadores y nuestros ingresos provienen del desempeño de nuestra profesión. La situación es acuciante y necesitamos ser escuchados. Seguiremos unidos luchando en contra de todos estos perversos ataques, impulsando acciones concretas que permitan la apertura de los actos públicos virtuales, el regreso de los adicionales y personal de limpieza y la derogación de la ordenanza que el ejecutivo aprobó porque, como suplentes, también nos afecta.