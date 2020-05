Escuela técnica N°2 de Moreno: cupos, hambre y escándalo

Mientras el municipio y provincia no se hacen cargo y se desligan de los gravísimos faltantes de bolsones por el servicio alimentario en el distrito, el municipio responsabiliza a los docentes de la escuela técnica N°2 por las denuncias recibidas.

Después de la entrega del día viernes 22 de mayo del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en la Escuela Técnica N°2 se generó un escándalo debido a que familias fueron a llevar una denuncia por los bolsones de alimentos a los funcionarios del municipio. A partir de ahí el Director de Educación Borgui salió por el medio local (Semanario la actualidad), al estilo del conocido político de Moreno Aníbal Asseff (integrante de Cambiemos, que responsabilizaba, durante el 2018, a los docentes y auxiliares de romper los colegios para no dar clase), a culpar a la escuela y a los docentes por dicha denuncia, desligándose de su propia responsabilidad sobre el SAE. Entre sus dichos manifestó que no hubo problema sobre la mercadería o con los proveedores y que la organización fue mala desde la escuela o del personal que tienen afectado. Pero cabe señalar que las familias manifiestan su apoyo a los docentes y a la escuela y que el problema se genera cuando hay faltante de los cupos. Una madre, Natalia, manifestó que no es la responsabilidad de los docentes sino que las autoridades mandan menos de lo que deberían, que en este momento ella y su marido están sin trabajo y que necesita el alimento para sus 3 hijos.

La situación de la escuela, como ya lo venimos manifestando, es la misma que en otras: no envían bolsones para todos los alumnos. En la EEST N°2 la matrícula es de 1.700 alumnos divididos en 3 turnos, y están llegando cupos para 700. La “solución” que plantea el municipio es la redistribución de los cupos y reitera que la actualización del SAE no va a ser posible durante este año. Por eso plantea que lo único que van a hacer es la redistribución por zonas, ya que provincia si lo autoriza, es decir, sacarle bolsones de una escuela y llevarlas a otras. Esto es querer taparse con una frazada corta, siempre van a quedar chicos sin alimento. Según Borgui el presupuesto se triplicó, pero lo único que se triplica es el hambre en las familias de nuestros chicos.

Agrega también que tienen alrededor $63 millones disponibles del bolsón de abril que no fue entregado y que la provincia tiene que autorizar como se va a ejecutar. Entre la no universalización del SAE, los bolsones que no llegan, los cupos desactualizados, los bolsones de miseria y la “redistribución” de cupos son más que pruebas evidentes del ajuste que se está llevando a cabo por la provincia y el municipio, dejando en claro dónde descargan la crisis: sobre las familias de los trabajadores.

Desde Tribuna Docente Moreno nos solidarizamos con los docentes y toda la comunidad educativa de la EEST N°2 y repudiamos los dichos del funcionario municipal. Exigimos la triplicación del presupuesto educativo, que todos nuestros alumnos reciban los bolsones de comida y que puedan cubrir todas sus necesidades alimenticias y nutricionales. No puede haber 1 alumno sin comida. Exigimos también que el Estado brinde los elementos de protección y de higiene para la entrega de los mismos, es responsabilidad de la provincia la salud de sus trabajadores. La comunidad educativa debe intervenir controlando el SAE. Es necesaria la formación de comités de seguridad e higiene conformados por docentes, auxiliares y trabajadores. Tanto municipio como Provincia son responsables del SAE. No al pago a la deuda externa. Mientras el gremio Suteba celeste pone en cuarentena al sindicato, es necesario reuniones de delegados que resuelvan un plan de lucha.