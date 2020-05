Catamarca: manifestación docente contra la reforma del estatuto

El “banderazo docente” se llevó adelante este viernes 29, en la capital provincial. Fue frente a casa de gobierno. La actividad congregó a más de 500 trabajadores, planteando “no a la reforma del estatuto docente”. Tomó la forma de manifestación y luego hubo oradores de los gremios. También acompañaron delegaciones de ATE y Soem (municipales). Fue la marcha más importante en años.

La manifestación tuvo sus réplicas en el interior provincial. El mismo viernes hubo marchas en Andalgalá y Belén. Un día antes en Santa María, Tinogasta y la Paz.

La convocatoria fue realizada por la Intersindical Docente, integrada por los sindicatos Suteca, Ateca, SiDca, UDA y Sadop. Pero el impulso provino de las bases docentes. El proceso de autoconvocatoria fue regando la actividad del 29.

El contexto

Días atrás, las discusiones entabladas entre el gobierno y los gremios para la reforma del estatuto se empantanaron, ya que la intención de estos últimos de discutir la reforma pos cuarentena chocaba con la urgencia del primero. El desenlace fue que la Intersindical saliera con la convocatoria para el 29 y que el Ministerio de Educación abandone la discusión sobre el estatuto, pasando esta a una comisión especial armada para discutir la reforma del Estado.

De este proceso ha quedado claro que el gobierno quiere la reforma del estatuto como parte del ataque generalizado a los derechos laborales de los trabajadores estatales, que representa la reforma del Estado . Por el otro lado, la burocracia sindical quiere arreglar con más tiempo este proceso. El mismo gobernador, Raúl Jalil, declaró repecto de la movilización del 29 que “los gremios docentes están de acuerdo con la reforma, pero quieren que se haga el año que viene”.

Los reclamos se profundizan

Los planteos de los docentes en la convocatoria del 29 no dejaron lugar a dudas. Los docentes defienden su estatuto, sus derechos y no aceptan reforma alguna en la cuarentena y después de ella. Este planteo ha sido tomado de palabra, a regañadientes, por parte de la burocracia sindical docente, que ha expresado en los discursos de manera tibia que no permitirán el avance de esta reforma. Pero es por toda la docencia sabido que lo único que frenará la reforma es su propia lucha.

Los docentes iban a comenzar un paro virtual en repudio a la reforma este sábado, pero al final la burocracia no lo efectivizó.

Desde Tribuna Docente vamos par la unidad de los docentes en defensa del estatuto. Convocamos a la docencia a organizarnos para quebrar la intención de quitarnos derechos.