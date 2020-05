Vamos por la ayuda alimentaria para les terciaries

La pandemia llegó para profundizar la crisis económica y agravar las condiciones sociales de la clase trabajadora. En la provincia de Buenos Aires, se dan los mayores picos en los barrios más populares, años de desinversión en salud y obras públicas reflejan la situación que estamos viviendo. En un país donde la pobreza aumentó un 35,5 % y afecta a 16 millones de personas (cifras publicadas en febrero) y un gran porcentaje se encuentran en dicha provincia.

Lxs estudiantes terciarios de la PBA no somos ajenos a esta realidad, vivimos en estos barrios y estamos en relación constante con estas realidades. Tal es así que cuando desde la UJS promovimos diferentes encuestas para tener un panorama más amplio sobre los problemas frente a la virtualidad forzada, vimos reflejada la precariedad en la que estamos inmersos miles de estudiantes de los profesorados.

Por citar algunos ejemplos, en la encuesta que realizamos desde la presidencia del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°34, del Palomar, el 54% de les estudiantes no tiene trabajo estable. Mientras que en la Escuela de Arte de Madariaga el 51% está desocupado, en el ISFD N° 9, de La Plata esa desocupación es del 57%, en la Escuela de Artes escénicas Antonio Berni el 60% se encuentra en la misma situación. Desde el comienzo de la pandemia se han puesto aún más de relieve las enormes desigualdades que atraviesan les terciarios. Desde la falta de becas, notebook, incluso en la completa inexistencia de una ayuda alimentaria. Solo por nombrar algunas.

Luchemos por el SAE (Servicio Alimentario Escolar)

En la mayoría de los niveles educativos se implementó una asistencia alimentaria, en la que cada 15 días se reparte a les alumnes un bolsón de comida. Pero en lo que va de la cuarentena esos alimentos nunca llegaron a les estudiantes terciaries. En los lugares donde se pudo llevar adelante fue mediante la donación por parte de alumnes y docentes o porque eran el remanente del nivel secundario. ¿El Estado? Bien, gracias.

Con hambre no hay cuarentena y mucho menos si estás desocupado. Así no hay la más remota posibilidad de afrontar la virtualización forzada a la que estamos sometidos, eso lo sabemos bien los estudiantes de profesorados. En un año donde hay un ajuste y una carestía galopante, sumado a los recortes de salarios y despidos que afectan a buena parte de les trabajadores y estudiantes. Para que la crisis no recaiga sobre nuestras espaldas debemos llevar adelante en todos los terciarios de la provincia una gran campaña que garantice arrancarle al gobierno de Kicillof los bolsones de comida que tanto necesitamos los estudiantes, el aumento de la Beca Progresar a 10 mil pesos. Y que la misma no tenga límites de edad (una gran cantidad de estudiantes terciaries son mayores de 25 años, que es el límite de la beca). Para ello impulsemos un plan de lucha. Vayamos por todas las reivindicaciones de les terciaries.

Firmá el petitorio on line: