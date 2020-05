La lucha por la ESI laica y científica no puede esperar

Resoluciones del 1° Encuentro virtual de docentes de CABA para debatir y organizar los reclamos de los equipos ESI junto con la exigencia de formación docente.

Con la importante participación de docentes y equipos de Educación Sexual Integral (ESI) de los diferentes distritos de la Ciudad de Buenos Aires, y por iniciativa de Tribuna Docente, este 1° Encuentro virtual tuvo el objetivo de la defensa de la ESI en el marco del aislamiento social obligatorio. La pandemia ha puesto de manifiesto las penurias que sufren los estudiantes de las familias trabajadoras. El gobierno nos dice simplemente “quedate en casa”, pero no ha garantizado las condiciones económicas y sanitarias para poder llevar adelante ese resguardo necesario para evitar los contagios. Nos dice que el hogar sería un lugar seguro pero es allí donde suceden la inmensa mayoría de los abusos y violencias a niñes, adolescentes y mujeres por un familiar directo o persona de confianza de la familia. Les docentes sabemos esto, porque siempre fuimos uno de los principales canales de escucha que han tenido para contar los flagelos que viven. Sin embargo, asistimos a un negacionismo alarmante tanto del gobierno de la Ciudad como del gobierno nacional acerca de estos temas, ausentes en cada una de sus conferencias de prensa compartidas. Desde que comenzó el aislamiento se vienen sufriendo múltiples obstáculos para acceder a la educación, la salud y la justicia y, respecto a la violencia, los alarmantes casos de femicidios no disminuyen, mientras en la Ciudad colapsa la línea 144 por falta de presupuesto y precarización laboral.

Varias docentes relataron cómo ese canal, existente entre docentes y estudiantes, tiende a cortarse por diferentes motivos, impidiendo muchas veces una verdadera continuidad pedagógica. Por un lado, la dificultad de una enorme cantidad de estudiantes que no cuentan con condiciones materiales para acceder a un encuentro virtual y comunicarse. Pero también, aquelles que sí pueden participar mediante diferentes modalidades ven limitadas las posibilidades de hablar en confianza porque se comunican indirectamente a través de sus familiares o porque tienen la presencia de familiares a su alrededor, en algunos casos incluso en contextos de hacinamiento. Se suma también que muchas veces las comunicaciones son individuales impidiendose el encuentro colectivo necesario para un verdadero aprendizaje significativo en ESI, no solo acerca de padecimientos y enfermedades sino también sobre las posibilidades del placer y los cuidados con une mismo y con otres.

No le echemos la culpa a la cuarentena

En el Encuentro surgió claramente que los problemas que emergieron de la responsabilidad del Estado por las condiciones en que se vive la cuarentena se montan sobre bloqueos previos que ya teníamos para garantizar el acceso a la ESI laica y científica. Aparecieron problemáticas específicas de inicial y especial, particularmente invisibilizados y retrasados en el dictado de ESI. Pero el problema es generalizado en todos los niveles. Ni hablar de la formación docente, postergada y reducida en algunos casos a un negocio privado. El postítulo del Instituto Joaquín V. González -el único gratuito de ESI en CABA- recibió este año más de 2.000 preinscripciones y solo pudieron acceder 250. La respuesta del gobierno no fue la apertura de más comisiones y cargos docentes para ampliar la oferta, sino sacar una resolución que pone en suspenso su continuidad.

Les docentes de equipos ESI reforzaron la necesidad de que el dictado de estos contenidos no puede ser algo voluntarista, ad honorem y sin formación en servicios para docentes de todos los niveles. Tampoco pueden ser dictados de forma esporádica, en unas escasas tres jornadas al año. Es necesario construir un espacio de confianza y vínculos que no se establecen sino mediante un proceso cotidiano. Por eso, entre las propuestas de reforma de la ley de ESI sostenemos la necesidad de un taller específico en todas las escuelas para todos los niveles, con financiamiento y equipos docentes con cargos pagos. De la mano de esto la necesidad de eliminar el artículo 5, que permite bloquear el dictado de la ESI laica y científica en una enorme cantidad de escuelas, muchas de ellas confesionales, con la excusa de poder ser adaptados al “ideario institucional” oscurantista de la Iglesia. Por eso, la responsabilidad por la ausencia de ESI en las escuelas no puede ser atribuida meramente a la excepcionalidad del aislamiento en la pandemia. La responsabilidad le cabe al Estado y a los gobiernos de turno, tanto kirchneristas como macristas, que han hecho agua en el tema durante años, dilatando o bloqueando su implementación y hoy directamente excluyendo la ESI de los contenidos esenciales a trabajar a distancia. No es de extrañar, cuando las problemáticas del movimiento de mujeres y diversidades se encuentra absolutamente ausente de las políticas implementadas en el marco de la pandemia. La combinación entre el aislamiento obligatorio y el desdén del Estado para con las víctimas deviene en un aumento de la violencia intrafamiliar sin ningún tipo de salida, lo que en algunos casos termina dramáticamente en las cifras de femicidios que aumentan día tras día.

Iniciativas para defender la ESI en el aislamiento

A pesar de poner sobre la mesa todas las limitaciones que se despliegan en la llamada “educación a distancia”, les docentes que participamos del Encuentro defendemos la necesaria del dictado de la ESI, incluso en estos contextos adversos. Al igual que antes de la pandemia, la realidad es que la ESI se implementa donde la organización y la voluntad docente-estudiantil se abre paso para garantizarla en medio de todos los obstáculos. Por eso, resolvimos a partir del Encuentro socializar las producciones que tengamos para trabajar núcleos de aprendizajes prioritarios en ESI en los diferentes niveles, las adaptaciones que hayamos pensado y elaborado para formato a distancia y todos los materiales que nos parezcan que puedan servir para debatir, reflexionar y producir temas emergentes en estos contextos. En esa línea digitalizamos y compartimos de forma online el material editado por Tribuna Docente para nivel media “Orientaciones para trabajar la Educación Sexual Integral (ESI) en el aula”. Ese mismo material está siendo adaptado para la realización de los Talleres ESI para estudiantes secundaries que impulsa la UJS. También nos propusimos continuar en la elaboración de cuadernillos para todos los niveles, en particular comenzar con el armado de uno para primaria.

Con el objetivo de difundir relatos sobre las dificultades y estrategias que encontramos para el dictado de la ESI en el marco de la cuarentena, propusimos también la realización de una encuesta a les docentes de CABA que compartimos debajo de la nota para que se sumen a contar experiencias.

Por último, propusimos impulsar la exigencia de que el 24 de junio se realice efectivamente la Jornada ESI obligatoria que tocaría por calendario. La presión de la docencia ya tuvo sus frutos porque el gobierno acaba de oficializar la convocatoria. Debemos organizarnos para que esas jornadas se conviertan en una instancia de formación y de acción en defensa de los postítulos en ESI hoy amenazados en su continuidad y de los equipos ESI en las escuelas, sin financiamiento ni orientación alguna en el marco del aislamiento. Las jornadas tienen que ser una instancia para poner sobre la mesa y darle una salida de organización y lucha al cúmulo de improvisaciones alrededor de la llamada “educación a distancia” que resulta en la superexplotación docente y en la deserción estudiantil que se potencia en este contexto de crisis.

Separación de la Iglesia del Estado

El gobierno sabe la urgencia y necesidad de ESI en las escuelas. Las propias estadísticas del Ministerio Público Tutelar de CABA del año pasado muestran que cerca del 80% de les niñes y adolescentes pudieron comprender que fueron abusades luego de recibir clases de ESI. Pero a pesar de eso, en la Ciudad consagrada al “sagrado corazón de Jesús” por el propio Jefe de Gobierno, los bloqueos en el dictado y la formación docente en ESI no se tomó cuarentena. A nivel nacional, el silencio por parte del Ministerio de Educación sobre los contenidos de la ESI en la virtualidad está a tono con las declaraciones de Trotta sobre discutir la ESI con la Conferencia Episcopal.

Los límites y obstáculos que existen para el dictado de la educación sexual responden a la injerencia que el propio Estado le da al poder clerical en el sistema educativo, con el objetivo de tercerizar el disciplinamiento al servicio de la reproducción de un régimen social cada día más descompuesto. De la misma manera, juega un rol fundamental en la salud pública y privada garantizando la negación de derechos sexuales y reproductivos, bloqueando el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de la mano del silenciamiento del gobierno sobre la necesidad del aborto legal mediante el proyecto de la Campaña ya presentado en el Congreso. De fondo está el reforzamiento de los instrumentos de un régimen social que necesita descargar la crisis en la clase trabajadora y despliega todos sus recursos de sometimiento.

La lucha por la una educación sexual integral, laica y científica es la defensa de la formación plena de niñez y jóvenes para que puedan desarrollar todas sus potencialidades. Esto necesariamente debe empalmar con la lucha más general contra la violencia, por la separación de la iglesia del Estado, por el no pago de la deuda y por la reorganización de toda la sociedad sobre otras bases que superen toda forma de opresión.

Por eso, en el Encuentro convocamos a sumarnos a la convocatoria el 3J a Plaza de Mayo y a una enorme agitación en las redes para sumar nuestras reivindicaciones en un nuevo aniversario del NiUnaMenos. Porque la defensa de la ESI laica y científica es la defensa de la libertad para decidir, del respeto por la identidad de cada une, de los derechos de les niñes y de les adolescentes, de la vida y el placer; y la abolición de toda forma de violencia y abuso.