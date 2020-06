Pilar: el centro de estudiantes del instituto de formación docente en lucha

La semana pasada, la comisión directiva del centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente (Isfd) N°51, Espacio estudiantil participativo activo (Eepa), mantuvo reuniones virtuales tanto con las autoridades como con los estudiantes.

El día miércoles 27 pasado se concretó la reunión con la directora Inés Gamén acompañada por los jefes de área de las ocho carreras que conforman el Instituto de formación docente. En esta se debatió sobre la falta de comunicación que hay entre el equipo directivo y los estudiantes y la confirmación de que se realizará lo que decidió la Dirección de Educación Superior (DES): aceptación de trabajos fuera de la fecha estipulada; calificaciones no numéricas; no tomar asistencia en las clases on line y se cuestionó el funcionamiento del CAI (Consejo académico Institucional) que caducó su gestión en octubre de 2019, no se llamó a elecciones y continúa sesionando a pesar de esto.

Se discutió sobre el gran problema de la conectividad que sufre gran parte de la comunidad educativa del 51.

Eepa pidió, una vez más, la liberación de las plataformas como ya la había pedido en el comienzo de la cuarentena tanto a la Dirección como a la Subsecretaría de Asuntos Terciarios y a la DES. No solo nos quedamos en ese pedido, sino que también exigimos la entrega de 30 computadoras que se encuentran sin uso en el Instituto para los compañeros que no cuentan con ningún dispositivo para conectarse.

Por otro lado, el día viernes 29 nos reunimos con el estudiantado y como estudiantes organizados que somos, no podíamos comenzar la reunión sin hacer alusión a un nuevo aniversario del Cordobazo y del contexto en que nos encontramos los estudiantes en la actualidad frente a la crisis agravada por la pandemia mundial.

Los 27 estudiantes que se sumaron a la reunión se notaron entusiasmados en participar, presentando inquietudes y debatiendo sobre las problemáticas que aquejan al estudiante del terciario que padece las consecuencias de la crisis, con recortes salariales, despidos y suspensiones.

Por este motivo, además de tratar los temas ya debatidos con las autoridades se profundizó sobre las dificultades de la cursada virtual y cómo enfrentamos la misma.

La mayoría del estudiando de nuestro terciario son mujeres y madres, que deben compartir el dispositivo con que se conectan con sus hijos para realizar las actividades y comprar datos móviles porque no todos disponen de wifi en sus hogares.

Teniendo en cuenta este dato, Eepa también impulsará el martes 2 de mayo una reunión virtual de cara al 3J #Niunamenos, convocando a participar a todos los que se quieran sumar ya que entendemos que el problema es de clase y no de género. De esta iniciativa saldrá un documento que compartiremos en nuestras redes sociales, poniendo de manifiesto que las mujeres del Isfd N° 51 son madres, trabajan en sus hogares y fuera de ellos, estudian y se organizan para buscar una salida clasista a esta realidad que nos golpea.

Con la organización colectiva, los estudiantes podemos luchar contra la deserción a la que nos empuja un sistema educativo.

•Exigimos la liberación de todas las plataformas tanto para docentes como para los estudiantes.

•Poner a disposición los Dispositivos tecnológicos para quienes más los necesitan.

•Cobro inmediato de las becas progresar y aumento a 10 mil

•Aplicación de la ESI en nuestra cursada.

•No al pago de la deuda ilegítima y usurera.

•Que el Estado aplique el cobro al impuesto de las grandes fortunas (proyecto presentado por el FIT-U) y que parte de esos recursos sean destinados a la Educación pública.