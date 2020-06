San Martín: en el profesorado 113, sigue la lucha por educación sexual laica y científica

En el marco de la campaña hacia el aniversario del Ni Una Menos, este lunes 1 se desarrolló por teleconferencia una charla-debate del Instituto Superior de Formación Docente N° 113, de la localidad bonaerense de San Martín, sobre la importancia de implementar la Educación Sexual Integral en nuestra formación.

Impulsada por el centro de estudiantes, la charla tuvo como oradora a la compañera Day Cabrera (dirigente del Plenario de Trabajadoras y de Tribuna Docente) y participaron del debate varies compañeres de todas las carreras del instituto, en su mayoría del profesorado de Educación Primaria e Inicial.

Fue convocada entendiendo la importancia de organizarnos por las demandas de las mujeres y las disidencias, aún en el contexto de la cursada virtual y de la pandemia, como continuidad de varias instancias de debate que como centro hemos llevado (reuniones virtuales, campañas de visibilizacion en las redes, etc.).

La necesidad de que la ESI sea obligatoria en nuestra formación -hoy no existe como materia con ese carácter- fue el debate central. A pesar de que existe una Ley de Educación Sexual desde 2006, la mayoría de los institutos educativos carece de la misma y donde se imparte es común la falta de un carácter científico y laico. Los escasos materiales didácticos que se reparten hacen apología de la regimentación del cuerpo de la mujer y no mencionan palabra alguna sobre la diversidad sexual, los abortos y embarazos no deseados, entre muchísimas falencias.

La existencia de la ESI se limita en nuestro instituto a un taller -no materia- en cuarto año. Con lo cual, año tras año, decenas de docentes se reciben sin estar capacitados para pararse frente a un curso y enseñar sobre educación sexual. Les docentes de todos los niveles educativos nos vemos obligados a formarnos por fuera de nuestro horario laboral, teniendo que acudir incluso a cursos de formación pagos por la falta de oferta gratuita. A esta situación se le suma el posible cierre del postítulo de Educación Sexual brindado por el Joaquín V. González en CABA.

El contexto en el que nos encontramos, de aislamiento obligatorio hace mas de setenta días, agravó la situación de las mujeres, las disidencias y les niñes en situación de violencia, que tienen que vivir, en muchos casos, con su agresor y abusador en sus respectivos hogares. La importancia de la ESI se ha demostrado en que, a partir de la misma, muches niñes empiezan a hablar de las distintas violencias y abusos sufridos en el hogar o en instituciones como las Iglesias.

La necesidad de organizarnos fue una de las conclusiones a las que llegó la charla-debate. Por el aborto legal, seguro y gratuito; una ESI laica, científica y con perspectiva de género y la separación de la Iglesia del Estado. Por un Consejo Autónomo de mujeres. Por capacitaciones en los lugares de estudio y de trabajo, garantizadas por el Estado y no por el sueldo de les docentes y estudiantes.