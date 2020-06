UTE: por una asamblea docente unificada que trate los reclamos educativos y laborales

La debacle educativa porteña no es noticia para ningún docente ni para la mayoría integrante de las comunidades educativas. Un sistema educativo golpeado por las continuas reformas vaciadoras, diseñadas por los gobiernos y por los mismos organismos internacionales de crédito que hoy son parte sonante de quiénes reclaman el pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta.

En más de 80 días de aislamiento social obligatorio, las necesidades se revelan en sus múltiples expresiones y las desigualdades aumentan entre las y los estudiantes con la brecha digital y la segmentación educativa, mientras que la docencia porteña ha afrontado de todo: viene denunciando la situación de la cuarentena, signada por el colapso de las condiciones del teletrabajo; despidos y reducciones salariales en las escuelas privadas; sobrecarga y precarización laboral producto del trabajo remoto, con recursos propios, frente a cientos de estudiantes que no cuentan siquiera con conectividad y el creciente hambre de las familias frente a la miseria que entrega el gobierno de Larreta, que encima ahora pasa de ser quincenal a mensual.

Este cuadro de situación está coronado por la mal llamada Ley de Emergencia de Larreta que implica mayor ajuste y postración salarial y de derechos. Y por las recientes novedades del Gobierno de la Ciudad (Gcba) que ha anunciado el cese de docentes suplentes y el llamado a actos públicos, diseñados por el ministerio, sin control alguno de docentes inscriptos y postulantes de acuerdo a los listados y sin control acerca de los cargos ofrecidos. Es decir, un viejo anhelo del GCBA de continuar avanzando sobre los derechos planteados en el Estatuto del Docente y el ingreso, la permanencia y ascenso que conforman la carrera docente, que empalma con los ataques patronales que aspiran a la aplicación de una reforma laboral y previsional, sobre la que no se pueda retroceder una vez pasada la pandemia.

Estos ataques a las condiciones laborales y salariales docentes suceden ante el silencio e inmovilismo de la Celeste de UTE-Ctera (Unión de Trabajadores de la Educación). No han convocado a una sola medida de deliberación y organización de la docencia, bajo el argumento de no disponer del soporte técnico necesario para realizar un plenario que resuelva medidas inmediatas para golpear y derrotar a Larreta y su política antieducativa. En estos más de 80 días solamente han convocado a reuniones, fraccionadas por distrito o área, teniendo mucho cuidado de que no puedan participar los delegados multicolores o críticos a la conducción, por miedo a que se cuele el reclamo de un plenario de delegados y de medidas de acción concretas del sindicato.

La sumisión de la Celeste al gobierno nacional la ha llevado a respetar el acuerdo de gobernabilidad que mantiene Alberto Fernández con Rodríguez Larreta. Han cumplido a rajatabla con el aislamiento social obligatorio pero en este caso selectivo: con la propia docencia reforzando el cerrojo que tiene el sindicato en pos de resguardar el pacto de gobernabilidad. Este apoyo e integración al gobierno es el que le impide a la Celeste enfrentar a Larreta. La Celeste sólo ha asomado la cabeza como vocera del gobierno nacional, quien también viene aplicando recortes a las jubilaciones y vaciando la Anses, convalidando la firma de la rebaja salarial del 25% pactada por la CGT, y que ha anunciado el congelamiento salarial para los estatales, el cual también buscará aplicar a los docentes. Mientras avanza esta política de ajuste, el impuesto a las grandes fortunas sigue archivado y tanto el gobierno nacional como la oposición derechista se niegan a tratar en el Congreso el único proyecto presentado que es el del Frente de Izquierda.

Los que luchan pueden ganar

Los últimos tiempos han demostrado que las y los que luchan son los que pueden ganar. El año pasado Larreta retrocedió ante el avance del enorme movimiento de médicos y residentes, que se impusieron con la fuerza de un movimiento decidido; o, previo a ello, el retroceso en el cierre de las escuelas medias nocturnas.

Es necesario que la UTE, como el mayor gremio docente de la Ciudad, convoqué a un plenario de delegados y un plan de acción en defensa del salario, las condiciones laborales y las condiciones de vida y estudio de nuestros estudiantes y sus familias.

Los ataques que se desprenden del pago de la deuda externa y el ajuste en marcha ameritan sindicatos y centrales independientes de cualquier gobierno y de las distintas variantes de la política patronal

Reclamamos:

Por una asamblea unificada de toda la docencia de CABA. Que la UTE-Ctera convoque urgente a instancias de asambleas para organizar todos los reclamos.

Universalización de los comedores escolares, entrega de canastas alimentarias reforzadas a todas las familias que lo requieran.

Satisfacción inmediata de todos los reclamos de alimentos, de servicios y de subsidio al desocupado y de todos los elementos de protección e higiene que reclaman los/as trabajadores de las Villas de Caba y los/as trabajadoras de la salud, frente al avance de casos de Covid-19.

Distribución masiva de computadoras a cargo del gobierno para estudiantes y docentes, conectividad gratuita.

Respecto a la situación salarial: aumento de emergencia, no al congelamiento salarial de la Ley de Emergencia de Larreta.

Respuesta urgente a los docentes del Fines, que hace 6 meses no cobran su salario.

Ningún docente cesado bajo la pandemia. Actos públicos virtuales, excepcionales, trasparentes y bajo control de la docencia. Restitución de las Juntas de clasificación votadas por el voto democrático de la docencia. ¡Abajo la Coreap!

Realización de concurso de ingreso para las/os curriculares.

Ninguna rebaja salarial o despido en las escuelas privadas. Basta de flexibilización laboral.

Frente al teletrabajo: respeto a la carga horaria, licencias y la libre organización de los/as trabajadores en defensa de sus condiciones de trabajo.

Defensa de los postítulos de los Institutos de formación docente.

Por el aborto legal, seguro y gratuito. Por una educación sexual de contenido laico, científico y respetuosa de la diversidad sexual. Por la aprobación del protocolo ILE en CABA. Separación de la Iglesia del Estado.

Campaña de firmas en apoyo al proyecto de FIT-U de impuestos a las grandes fortunas y capitalistas.

Basta de represión al pueblo Qom. Abajo la represión en Chaco. El gobierno es responsable.

Justicia por Floyd, apoyo al pueblo norteamericano. Fuera Trump.

No al pago de la deuda externa.

Que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores.