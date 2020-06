Córdoba: avanza la reforma laboral en el nivel superior

Hace más de dos meses que venimos exigiendo en Córdoba la cobertura de vacantes de cargos docentes en los distintos niveles educativos.

En el superior, han comenzado las convocatorias aunque de una forma muy limitada: solo se contemplan las vacantes correspondientes al último año de cada carrera.

Sin embargo, el marco de excepcionalidad ha servido como excusa para la introducción de reformas respecto a la modalidad de cobertura de cargos y horas cátedra.

La reciente resolución ministerial 194/20, del 18 de mayo, avanza en un viejo anhelo del Ministerio de Educación expresado en el borrador titulado “Concursos horas Cátedra Nivel Superior” del año 2019. Por medio de la misma, se desplaza al Consejo Institucional Consultivo en la evaluación de los antecedentes, pasándose a constituir una “comisión ad hoc” integrada por representantes del ministerio y de la Uepc (Sindicato docente). Asimismo, comienza a ser requisito la presentación de un “proyecto” para la unidad curricular o cargo, a ser evaluado por la comisión “ad hoc” junto con el currículum que normalmente se presenta. Es decir, se introduce en nivel superior la modalidad de cobertura ya existente en las Escuelas ProA (del Programa Avanzado en Educación, que hace foco en las Tecnologías de Información y Comunicación -Tics- y en el desarrollo de software).

La posición que ha adoptado la Uepc ha sido la de una completa adaptación a lo planteado por el ministerio. En un documento titulado “Propuesta Uepc”, del 12 de mayo, expresa un conjunto de consideraciones respecto al por entonces borrador de la futura resolución 194/20. Dentro de la propuesta elaborada por la flamante Secretaría de Nivel Superior, se encuentra la incorporación del “proyecto” con agregados de gravedad. Uno de ellos se da en el apartado referido a los aspirantes, donde la Uepc plantea que en el “proyecto” el docente deberá incluir “su posición con relación al contexto de emergencia sanitaria actual y el rol que debería tener en este escenario, y los argumentos desde los cuales ha estructurado su propuesta – marco teórico…”. Es decir que, por propia iniciativa del sindicato, la patronal definiría las designaciones según le guste o no la posición crítica y el marco teórico del postulante, cuestión que lesiona gravemente los derechos gremiales y la libertad de cátedra. La iniciativa busca disciplinar a la docencia mediante una comisión “ad hoc” con criterios arbitrarios y en detrimento de las titulaciones. La Uepc expresa que, formalmente, no acuerda con el desplazamiento del Consejo Institucional, pero eso no le impide rápidamente pasar a participar activamente de la comisión que lo desplaza, como ya lo hace en las Escuelas ProA.

Toda esta secuencia es presentada a la docencia una vez cocinada y con la resolución 194/20 ya publicada. Es decir, la posición de la Uepc se construyó sin que la docencia pueda conocer, deliberar e intervenir al respecto. Una vez cocinada la resolución, ahora el sindicato llama a consultas regionales para principios de junio -una impostura. El gobierno reconoce a la conducción -Lista Celeste- de la gremial como una pata necesaria en la “comisión” para avanzar contra los docentes. La Secretaría de Niver Superior del sindicato debuta, así, como una mera escribanía del Ministerio.

La docencia de nivel superior no puede seguir este camino. La precarización se profundiza cada día, cada vez más a término, con designaciones ahora más lejos del control de los institutos. Resulta indispensable exigir un plenario provincial de delegados de nivel superior con mandato, tal como lo vienen reclamando el IES “Arturo Capdevila” de Cruz del Eje y el ITSC de Juarez Celman, para deliberar e intervenir por el avance de nuestras reivindicaciones. Debemos partir del rechazo al contubernio Celeste-mnisterio, rechazar la comisión “ad hoc” y el requisito del proyecto para las postulaciones.

Desde la agrupación Tribuna Docente promovemos la coordinación de los institutos de nivel superior y proponemos los siguientes puntos programáticos, ya esbozados en el programa del Frente de Unidad por la Recuperación de Uepc:

Titularización de los cargos/horas cátedra interinas. Eliminación de interinatos y contratos a término. No a la precarización laboral: por el cumplimiento de la estabilidad garantizada en el estatuto. Derogación del Memo 01/19 para la Educación Artística.

Basta de carreras a término, no a la especulación con la currícula. Queremos carreras permanentes.

Por la defensa de los consejos institucionales ¡que sean resolutivos! Horas pagas para docentes que participen del Consejo Institucional y para su formación. Elección de junta de clasificación para el nivel superior. No a las comisiones “ad hoc”.

Estabilidad y sostenimiento de los Institutos de Educación Superior. Reapertura de trayectos pedagógicos, sin cupos. Abajo la privatización de la formación docente. Por la autonomía institucional para ofrecer capacitación continua con puntaje. Para que los y las docentes definamos qué necesitamos saber y profundizar, necesitamos cursos pensados desde los Institutos.

Cargos para jardines maternales. Becas para estudiantes. En defensa de la educación pública y gratuita, no a la matriculación “voluntariamente arancelada”.