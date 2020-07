En el Instituto de Formación Docente N°113 nos preparamos para los talleres de ESI

Por una Educación Sexual Integral laica, científica y respetuosa de las diversidades.

Desde la agrupación Mariano Ferreyra (UJS + independientes), actual conducción del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente N°113, estamos impulsando un masivo taller de Educación Sexual Integral (ESI) que contará con varies oradores y comisiones en las que se van a abordar temas como la violencia hacia la mujer, el rol que juega el Estado, el aborto, la trata de personas y la libertad sexual en este régimen social, entre otros.

Será a partir del 16 de julio. A días de comenzar, ya son decenas les estudiantes que se anotaron a través del formulario.

La UJS, en conjunto con Tribuna Docente, hemos lanzado la campaña “La ESI no se toma cuarentena”, para exigirle al Estado que garantice la implementación de la ESI en el marco de la cursada virtual y volver a colocar en agenda la lucha por la conquista de una verdadera educación sexual de carácter laico y científico, que incluya como primer paso la modificación de la limitada ley actual, y que abra el debate de sus contenidos.

En el año 2006 se aprobó la Ley de Educación Sexual (26.150), pero es al día de hoy que los institutos educativos carecen de su implementación, o bien se aplica sin contemplar las diversidades sexuales, los embarazos no deseados, con recursos escasos y una apología de la regimentación del cuerpo de las mujeres. El Isfd 113 no es la excepción: en nuestro instituto solo recae en el último año de algunas carreras, simplemente como una materia con un módulo por semana y en muchos casos dependiendo de la predisposición de les docentes, haciendo que tanto éstos como les estudiantes estén obligades a formarse por fuera del horario laboral o de cursada, teniendo que acudir incluso a cursos arancelados por la falta de oferta gratuita. Además, no existe un protocolo con respecto a los casos de violencia de género, discutido por toda la comunidad educativa.

Participemos masivamente

Es fundamental continuar la lucha por una ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades, el aborto legal seguro y gratuito y la separación de la Iglesia y el Estado.

¡Te invitamos a que te sumes!