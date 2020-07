Córdoba: la impostura del Ministerio de Educación frente a las escuelas Fasta

Hace un par de semanas, se conoció a través de medios masivos gráficos, los contenidos de los materiales para el abordaje de la ESI que utilizan de manera obligatoria las escuelas Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) con 23 sedes en todo el país. Los libros recogen las posiciones más retrógradas, reaccionarias y odiantes hacia mujeres y disidencias sexuales: enuncian que la homosexualidad es una enfermedad, demonizan las uniones entre personas del mismo sexo o géneros, al divorcio, al movimiento feminista y denominan al lesbianismo como una “depravación de la naturaleza humana”. Esta cita del cura Mariano Fazio, del libro “De la persona a la aldea global” que se utiliza como material de estudio en las Fasta, es una de las tantas atrocidades que allí predican como mandamientos: “Poner en el mismo nivel la familia con la convivencia temporal de dos personas de distinto sexo, o incluso el mismo sexo, es cometer una grave injusticia, pues no son realidades en sí mismas equiparables o comparables. Ciertas corrientes culturales intentan cambiar subrepticiamente los contenidos semánticos de las palabras y hacer pasar bajo el digno nombre de familia lo que puede ser muchas veces una manifestación de caprichos individuales que quieren convertirse en derechos reconocidos socialmente” (La Voz, 6-7).

La impostura del Ministerio de Educación provincial

Luego de que trascendiera la noticia en todo el país y aparecieran denuncias y testimonios de exalumnos y docentes, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba solicitó la reformulación de los contenidos a las escuelas por no respetar los lineamientos centrales de la Ley de Educación Sexual Integral. No es la primera vez que ocurre. En las escuelas Pías, sucedió un hecho similar cuando se conocieron los manuales impartidos donde se celebraban las “características de un verdadero hombre”, venerando la violencia machista. En aquella oportunidad, el Ministerio también “cuestionó” los manuales pero no movió un dedo cuando desde la banca del FIT se solicitó un pedido de informe para intervenir y revertir esta grave situación. Tampoco procedió a retirar los abultados subsidios que destina a las instituciones confesionales y privadas. Cabe aclarar que por los cinco establecimientos cordobeses, Fasta recibió en 2018 112 millones de pesos en subsidios.

La constante es que frente a estos hechos replicados por los sectores antiderechos el Estado cede y, por consiguiente, habilita que proceda la impunidad. Recientemente, el mismo intendente de Córdoba, Martín Llaryora, cuyo bloque político se negó a aprobar la ley de cupo laboral trans en el Concejo Deliberante, izó la bandera de la diversidad el día del orgullo y fue atacado por “los antiderechos”. Como si pudieran canjearse demagogia y símbolos por derechos, lejos de avanzar efectivamente sobre las demandas concretas como es el cupo laboral transtravesti para terminar con el odio y la discriminación hacia el colectivo Lgtbi+, es el propio Estado quien permitió esta avanzada.

El reclamo de una educación sexual integral y respetuosa de las diversidades es un pedido masivo y central que la juventud viene desarrollando desde hace años. A pesar de ello, continúa intacto el artículo 5 de la Ley Nacional ESI que habilita el resguardo de las instituciones educativas confesionales a ampararse en el ideario institucional para impartir ESI con los lineamientos que les plazca, por ejemplo, los citados en los libros de las escuelas Fasta. La eliminación del artículo 5 y las modificatorias a la Ley ESI, presentadas en el Congreso Nacional por la diputada Romina Del Plá, fueron cajoneadas y los distintos bloques las dejaron caer. La función de un gobierno nacional que pretende que efectivamente se garanticen los derechos de las y los estudiantes de todos los niveles educativos es, en principio, establecer con característica de orden público, es decir que no requiera de la adhesión de las provincias, esas modificaciones a la Ley de Educación Sexual Integral.

ESI laica ya. Por la separación de la Iglesia del Estado

El Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero apoyan a las y los estudiantes, familiares y docentes que establecieron las denuncias y brindaron testimonios escalofriantes sobre el proceder de este grupo católico oscurantista, discriminador y violento, amparado por el Estado.

Somos conscientes de que la salida a esta situación no viene por parte la justicia que cede una y otra vez ante los sectores antiderechos, como ocurrió en nuestra provincia con el recurso de amparo del Portal de Belén, que impidió durante 7 años la aplicación del aborto no punible en Córdoba o el fallo misógino, que encarceló y separó de sus hijes a Flavia Saganías. Exigimos la eliminación de los subsidios estatales al grupo Fatsa. Es imperioso organizarnos para separar a la Iglesia del Estado y conquistar la urgente modificación del artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral.