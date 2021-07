Avanza Larreta en el Romero Brest: ¿Cómo lo detenemos?

En los últimos días el rectorado del Romero dio a conocer que se implementaría un nuevo sistema de inscripción y gestión, el Siu-Guaraní, presentando la medida como algo positivo. Lejos de ser algo bueno, representa el puntapié inicial de un ajuste brutal que el gobierno lleva adelante para cerrar los 29 institutos de formación docente de CABA. Tenemos que mantenernos alertas y movilizades para enfrentar este nuevo ataque.

El ajuste que lleva adelante el gobierno de Larreta tiene 4 ejes: cerrar la inscripción para ingresantes al segundo cuatrimestre de este año a las carreras de los normales que no lleguen a los 20 inscriptos, cerrando incluso carreras que no tienen otra oferta pública y gratuita en CABA como lo es Psicopedagogía del Alicia. En segundo lugar quieren reformar integralmente los postítulos, vaciandolos de contenido y reduciendo así el puntaje docente que otorgan. También pretenden cerrar todos los cursos de ingreso abriendo un ingreso único controlado por el gobierno en un abierto ataque a las autonomías de los 29. Y por último, el cambio de sistema de inscripción al Siu-Guaraní que le otorgaría al gobierno de Larreta un control absoluto de la matrícula del Romero.

Lamentablemente, el rectorado del Romero creyó que el lobo era Caperucita y le abrió la puerta de nuestra casa de estudios. En la última sesión de Consejo Directivo, que no se convocaba regularmente, impulsamos por iniciativa de los estudiantes un rechazo a las reformas educativas en curso. Ante esto las autoridades defendieron a capa y espada que ninguno de los puntos de la reforma de Larreta son una amenaza para el Romero Brest. En su explicación dijeron que el Siu-Guaraní no se implementaría recién hasta el 2022 y que este no representaba un avasallamiento hacia nuestra autonomía. A solo un mes de decir esto anuncian su implementación para este segundo cuatrimestre.

En el mismo comunicado como si fuera una confesión ponen “Existen cuestiones de organización e implementación del Siu- Guaraní, que exceden a nuestro Instituto, a la Bedelía, a la Regencia, a nuestro equipo de Sistemas y a la Conducción”. Además de atacar nuestra autonomía, el Siu- Guaraní promete ser un dolor de cabeza (como en todas las instituciones donde se implemento).

El consejo directivo no informa a la comunidad educativa de la reforma ni de las reuniones que está manteniendo con el organismo que encabeza esta reforma como así tampoco lo hicieron con los casos de Covid en el instituto en el breve periodo de presencialidad.

Para derrotar la reforma del gobierno: estado de alerta y movilización

Venimos de un Junio movido con asambleas en los terciarios, acciones virtuales (Twittazos y Campaña de fotos) y acciones callejeras con 3 semaforazos en distintos puntos de la CABA. El Romero tuvo su semaforazo en Av. Cabildo y Av. Congreso junto a estudiantes y docentes. El Juan B Justo en Av. Jonte y Bahía Blanca; y los IFD Joaquín V. González, Alicia, Lenguas, Lengüitas y N1 en Av. Callao y Av. Córdoba.

Estas novedades nos tienen que encontrar en estado de alerta y movilización como supimos hacer en el 2018 contra la UniCABA. Vayamos en un camino de unidad para golpear los 29 con un solo puño al nuevo ajuste larretista con una agenda de lucha que represente la realidad de todos los institutos terciarios. Mientras que en el Alicia no abren la inscripción a la carrera de Psicopedagogía, en las ENS ponen un piso para habilitar sus inscripciones y en el Romero avanzan sobre su autonomía implementando el Siu-Guaraní, no nos podemos quedar de brazos cruzados.

Vamos este jueves a las 10hs a la conferencia de prensa junto a centros de estudiantes y sindicatos en la Jefatura de Gobierno. Luego los estudiantes del Romero tenemos que seguir discutiendo acciones de lucha y el avance del ajuste privatista en nuestro instituto, en una nueva asamblea este lunes 19/7 a las 19 horas.

Con la unidad de los 29, podemos parar este ataque.

