Baradel defiende la presencialidad en el “prime time” televisivo

El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, intentó este jueves defender lo indefendible, al hablar del retorno de las clases en la provincia de Buenos Aires. Fue en el programa “Fuego Amigo”, que se emite por Canal 9.

Baradel: la vuelta a la presencialidad se da por criterios epidemiológicos.

Periodista: pero ahora tenemos cifras de la pandemia peores que el año pasado.

Baradel: pero este año aprendimos mucho.

Periodista: ¿en el año de pandemia hubo mucha inversión edilicia?

Baradel: Hubo muchísima, como hace años no se daba.

Periodista: ¿por qué no hay una postura común de los gremios sobre la vuelta a clases presenciales?

Baradel: en el FUDB (Frente de Unidad Docente) estamos todos de acuerdo.

Periodista: en este programa Romina Del Plá (secretaria general del Suteba Matanza) expresó que no están dadas las condiciones epidemiológicas para las clases presenciales.

Baradel (nervioso): Del Plá no es la representación institucional.

El rótulo de ministro sin cartera se queda muy corto con Baradel y la Celeste: son los voceros más serviles y genuflexos del ajuste y la política de vuelta a la presencialidad sin ninguna condición; en el peor momento del año, debido al invierno, la cantidad de contagios, ocupación de camas UTI (terapia intensiva) y fallecidos diarios.

Una cosa más: Baradel dice que él representa la institucionalidad del Suteba; la institucionalidad sindical de Baradel tiene como método asistir a la cita del gobernador Axel Kicillof y acatar sumisamente sus órdenes e informar por las redes a la docencia de la vuelta a la presencialidad. Es la institucionalidad en defensa del status quo de un gobierno que prometió acabar el ajuste educativo y cada mes que pasa no hace más que profundizarlo.

Desde la Multicolor seguiremos defendiendo la educación pública y a la docencia, rechazando la vuelta a la presencialidad en este cuadro de la pandemia; exigiendo reapertura de paritarias, inversión edilicia y dispositivos para alumnos y docentes.

Al mismo tiempo, seguiremos batallando por desplazar a la burocracia sindical de las organizaciones de trabajadores empezando por el Suteba.

No nos olvidemos que este año hay elecciones de Suteba. Vamos con todo a seguir fortaleciendo esa gran experiencia clasista, combativa y antiburocrática que es la Multicolor en la provincia y en La Matanza.