CABA: a las aulas sin calefacción y con temperaturas extremas

Como todos los años cuando empiezan a sentirse los primeros fríos fuertes, la caldera que calefacciona la escuela 19 del DE 19 de Soldati volvió a averiarse. Como el cumplimiento del protocolo dispuesto por el propio gobierno requiere que las ventanas de las aulas permanezcan en todo momento abiertas (con ventilación cruzada en caso de que las instalaciones lo permitan), es lógico que la supervisión escolar del distrito, una vez presentado el reclamo de la docencia de la escuela, reconociera que no están dadas las condiciones para poder dar clases el hoy viernes 17/6 con 3°C pronosticados de mínima.

Pero contrariamente a lo que señala la normativa vigente (art. 51 del reglamento escolar) y el más mínimo sentido común, la indicación de no asistir a las aulas solo aplica para los alumnos. Por algún motivo (que por otro lado no figura por escrito en ninguna comunicación oficial) el Ministerio de Educación a través de la supervisión del distrito dio la orden de que el cuerpo docente se presente de todos modos a cumplir el horario laboral. Más grave aún fue corroborar que está situación completamente irregular se repitió en los últimos días en otras escuelas del distrito. Que una cantidad de escuelas se encuentre en esta situación no es sorpresa para nadie. La falta de calefaccionamiento en las escuelas es un problema que viene arrastrándose desde hace años y refleja el completo vaciamiento del presupuesto educativo y de infraestructura escolar en particular.

Desde Tribuna Docente rechazamos este nuevo atropello a la docencia y seguimos exigiendo al gobierno de la Ciudad y de Nación el pase a la virtualidad en medio de la segunda ola de contagios y de temperaturas extremas. Hay que organizar la lucha escuela por escuela para terminar con esta política criminal y arrancarle al gobierno el pase a la virtualidad y vacunación de toda la comunidad educativa, conectividad y dispositivos para todos, y por el presupuesto educativo y las condiciones de infraestructura.