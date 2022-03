Cierre de escuela, corrupción y desidia: ¡No al cierre de la 7706!

Concentración en defensa de la escuela.

El ajuste de Mariano Arcioni hacia la cartera educativa tiene múltiples variantes: no es sólo un ataque al salario y las condiciones de vida de los trabajadores de educación, si no que se profundiza en recortes que afectan a la vida del edificio escolar: los reclamos por infraestructura permanecen en el pliego de reclamos desde el 2018. El miércoles 23 de marzo se reanuda la audiencia preliminar en la causa del Ministerio de Educación de Chubut que tiene como imputada a la ex ministra de Educación de Chubut, Graciela Cigudosa (actualmente diputada por el CHUSOTO), empleados y contratistas de Estado, con maniobras de sobreprecio por más de un millón de pesos. A partir de eso, Ministerio de Educación deriva los concursos y arreglos entre Obras Públicas y los equipos directivos directamente, haciendo uso de las partidas escolares (congeladas) que llegan a las escuelas.

¿Cuál es la situación general de las escuela 7706?

Nancy Amado: Nuestra escuela 7706 “Mauricio Fernández” es rural, con residencia estudiantil y orientación en Turismo, que dentro del plus que tiene obviamente por su ubicación, tiene articulación tanto con la Secretaría de Turismo, la universidad, y con muchos extranjeros que suelen venir a dar charlas como por ejemplo la de las fotos nocturnas. Siempre se trabaja para que los chicos también puedan hacer las prácticas en la Piedra Parada, o sea, que puedan poner en práctica lo que aprenden con cada uno de los espacios.

¿Desde cuándo funciona, con cuántos alumnos cuenta y personal?

NA: La escuela es una escuela que tiene mucha historia, cumple 94 años en abril. Lleva el nombre de Mauricio Fernández, quien dona las tierras justamente para la creación de una escuela y realmente tiene muchísima historia: Nace como Escuela N°86, escuela primaria, que cuando deja de tener alumnos se convierte en la Escuela N°7706. Y en el cumpleaños 90 logramos junto a la familia, nietos, bisnietos, de la familia Fernández, poder ponerle el nombre de quien fue el donador de las tierras, de la casa y de la escuela.

La escuela en este momento tiene 8 alumnos. Teníamos 4 alumnos con pedidos de pase que han sido denegados desde la Supervisión y 2 de ellos eran chicos que ingresaban a primer año. Y hoy teníamos un nene nuevo que viene de Santa Cruz, para primer año, mudado a Gualjaina, y que pedía el pase a nuestra escuela, también fue denegado.

La escuela cuenta con 12 docentes, aparte de los cargos de PET y de POT, 7 auxiliares que son algunos de la escuela y otros de la residencia, el coordinador de la residencia y yo, que soy la directora. La escuela está dividida en dos ciclos, el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado. Tanto el CB como el CO tienen en los espacios comunes un sólo docente, pero en el CO es donde hay mayor cantidad de docentes porque justamente están los especialistas en Turismo y en las materias específicas.

Anteriormente, ¿ha habido amenazas de cierre?

Mariano Rossi: Es una escuela que al tener un único albergue estudiantil, sólo cuenta con alumnos varones. Siempre hubo rumores de cierre de la escuela, atravesados por la lógica especuladora economicista de la escolaridad respecto de los gastos y la matricula que la misma tiene. Pero este es el embate más fuerte.

¿Cómo fue la comunicación de la reubicación de estudiantes y planta trabajadora?

NA: El día jueves me presenté en Supervisión Técnica Rural, ya que el sup. Leonarduzzi me notificó por nota sobre el ofrecimiento de vacantes en otras escuelas a los papás, para el viernes a la mañana. Ese mismo día presenté documentación sobre la escuela: hemos perdido días sólo por los problemas con los tanques de agua (son nuevos y se pincharon, uno pudo ser arreglado por el personal de la escuela). Estando allí, empecé a recibir mensajes que había salido un comunicado que la escuela se cerraba. Realmente me pareció muy poco ético, me pareció una falta de respeto a los padres con los que todavía no se habló, y que los padres me estén preguntando “Señora, tenemos una reunión y estamos escuchando que se cierra la escuela… ¿La reunión es para avisarnos que se cierra la escuela?” Realmente me pareció sumamente desubicado, creo que no es la forma de hacer las cosas, y bueno, obviamente nos enteramos todos juntos por los medios.

¿Qué tan reales son los dichos de Florencia Perata, “la escuela presenta permanentemente problemas de infraestructura por la lejanía de los centros urbanos”? ¿O simplemente es desidia del Estado?

NA: No hemos perdido días de clase por los motivos que dicen: tenemos la Traffic en buen estado, el motor bien y combustible (hemos elevado el pedido ya), tenemos reservas de gas. El único problema actual es el tanque de agua que falta reparar. Mi pregunta es: si en realidad los edificios escolares no están en condiciones edilicias de funcionar como corresponde… yo la pregunta la hago al revés: ¿de quién es la culpa? La mayoría de las escuelas rurales vivimos haciendo reclamo tras reclamo de cosas que faltan, de situaciones que se reparan a medias… Hay escuelas en Gualjaina que llevan años de construcción, la escuela N°74, la N°137, la N°99…

Acá no hay una cuestión de algún personal de la escuela que no hace lo que tiene que hacer. Acá hay cuestiones graves de promesas de construcción de hace muchos años que no se hacen, la realidad es esa: no se hacen. Es como una casa, es igual… Para que la casa se mantenga, siempre tiene que tratar de hacer pequeñas reparaciones para mantenerla en estado. Las escuelas también. Y desgraciadamente no se hacen. Ese es el problema más grave.

MR: La escuela sí presenta permanentemente problemas de infraestructura pero no por la lejanía de los centros urbanos si no por la desidia y el abandono estatal, siempre se le fue informando acerca de los diferentes problemas de la escuela y las respuestas siempre fueron lentas, incluso arreglos que conllevan poco tiempo han llevado semanas, y eso ha llevado a perdidas de clases, casi constantemente. Los problemas ya mencionados, con las cloacas y ahora el tanque de agua. Se llegaba a un punto de cierre de la escuela cuando no había posibilidad de arreglarlo entre los mismos trabajadores de la escuela.

¿Cuál es la organización de la escuela frente a esta decisión, la comunidad y personal?

NA: Toda la comunidad educativa está preocupada porque los chicos no pierdan un sólo día más de clase. Hicieron lo que debería hacer el Estado: reparar un tanque de agua. No podemos entender cómo se toma una decisión tan a la ligera como es el cierre de una escuela, sin tener en cuenta los chicos, ¿no?

En este momento lo que sentimos, la sensación que compartimos los docentes, el personal auxiliar y los padres es que se ha vulnerado un derecho que es primordial en los adolescentes, en nuestro caso porque es una escuela secundaria: que es el derecho a estudiar, que es el derecho a elegir su escuela. La preocupación por su educación tiene que ser de parte del Estado, no de los chicos. Los chicos solamente se tienen que dedicar a estudiar.

El día 11 hubo una reunión con las familias que faltaban informar, y todos de forma unánime, con los alumnos, rechazaron el pase. Se labró un acta y el lunes, a más tardar, que el ministerio se expida, y el martes podamos arrancar las clases, con los chicos en la escuela. Es lo que toda la comunidad pidió y exigió que ocurra para que no se pierdan más días de clase.

MR: Por lo pronto ha habido una reacción de bronca, de oposición y de fuerza respecto a negarse al cierre de la escuela, de parte de padres, de los trabajadores mismos, de los estudiantes.

¿Podemos relacionar este avance con el ajuste implementado en estos últimos años en Min de Educación?

MR Obviamente se puede relacionar con el ajuste, además de lo salarial y lo que ya todos sabemos, como la infraestructura que tenemos aquí, las partidas por ejemplo, no han tenido incrementos y sabemos que las cosas están más caras, por lo que incluso desde el año pasado se ha recortado la comida para el personal docente (cuando tenemos que hacer noche allí, tenemos que llevarnos la comida porque no alcanza). Se hace malabares para que la comida alcance para los chicos y el personal que está de lunes a viernes. Es todo parte del mismo ajuste y abandono estatal; y que la escuela de Piedra Parada es el máximo exponente, quizás más grave por el estado, pero que al día de hoy las escuelas rurales de Cerro Centinela, Lago Rosario, Sierra Colorada, la Villa Futalaufquén y Los Cipreses tienen diversos problemas; ya sea en sus conexiones de gas, cañerías, de infraestructura en general, que ha impedido que comiencen las clases normalmente en esas instituciones.