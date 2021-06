Compañera Susana Olarte hasta la victoria siempre

Con un profundo dolor despedimos a nuestra queridísima compañera Susana, compañera, docente, madre, abuela, murguera, delegada, incansable luchadora por la educación, y todos los derechos de los trabajadores.

Susana no pudo contra el Covid, pero para nosotros no fue el virus, fue la apertura económica que día a día contagia a miles de trabajadores, y solo en nuestro país, lleva más de 78.000 muertes. Es responsabilidad de estos gobiernos que ponen el lucro capitalista en primer lugar, antes que la vida de los trabajadores, negando el necesario confinamiento y el dinero para sostenerlo.

Susana estará siempre presente, con esa enorme sonrisa que la caracterizaba, con esa hermosa familia que supo construir, y como no podía ser de otra manera, sigue su legado. Estará presente en cada lucha que den los trabajadores, porque ella amaba a su clase, abrazaba con el corazón cada reclamo, cada piquete, tuvo una enorme conciencia de clase.

Te vamos a extrañar enormemente.

Con una fuerte voz decimos: ¡Susana Olarte presente! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria siempre!

