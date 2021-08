Docentes CABA: encuentro educativo en apoyo al Frente de Izquierda Unidad

La cuestión educativa viene ocupando un lugar destacado en la campaña electoral. No es para menos, la presencialidad sigue siendo un factor de crisis con una pandemia que hizo estragos y está lejos de concluir y las idas y venidas de los gobiernos sin ningún tipo de plan ni recursos no han hecho más que profundizar la ya crítica situación de la educación.

De la virtualidad sin recursos…

Mientras las y los docentes hicimos un esfuerzo denodado para sostener la continuidad pedagógica trabajando a cualquier hora, improvisando estrategias y recursos digitales; ni el gobierno de Larreta ni el de Fernández fueron capaces de garantizar los dispositivos y los datos para que nuestros estudiantes puedan sostener su escolaridad.

El resultado fue, por un lado, un millón y medio de pibas y pibes que perdieron su vinculo con la escuela y unos 6 millones (la mitad de la población escolar) que tuvieron dificultades para sostenerlo. Y por otro lado, una mayor precarización del trabajo docente: docentes cesados sin poder tomar cargos, recarga laboral, falta de licencias de cuidado, desvalorización salarial, etc.

…a la presencialidad sin condiciones

El regreso a la presencialidad en febrero no ayudó a superar a esta crisis. Primero porque la persistencia de la pandemia, que los gobiernos pretendieron ignorar, forzó a que el proceso pedagógico sea constantemente interrumpido, por los aislamientos, por la división de los cursos en burbujas para garantizar el distanciamiento y por el temor de muchas familias que eligieron no mandar a sus hijos a la escuela. Como saldo de esta aventura tenemos que lamentar 35 docentes y auxiliares fallecidos. Segundo porque el retorno a la presencialidad no fue acompañado de ningún plan para recuperar los contenidos perdidos y a los estudiantes desescolarizados.

Así las cosas, nos acercamos al final del 2021 en un cuadro de profundo retroceso educativo y sin ninguna vía para revertirlo más que el sobretrabajo de las y los docentes.

Los que nos gobernaron hundieron la educación

En las últimas semanas se han multiplicado las notas de funcionarios e “intelectuales” que responsabilizan a la docencia por la crisis educativa. En esta línea se inscribe claramente la ministra porteña Soledad Acuña que insiste con que no tenemos “vocación de trabajo”, pero también el ministro nacional Nicolás Trotta que con palabras más cuidadas acompaña todas las medidas de ataque a la docencia y a la educación pública. ¿O acaso el gobierno nacional repuso el 40% que Macri recortó del presupuesto educativo? ¿Qué decir de la paritaria nacional que consagró un salario que no llega la línea de pobreza? El ministro Trotta acaba de anunciar un proyecto de ley para llevar al financiamiento al 8% del PBI; es una burla cuando hace 15 años se aprobó que tenía que ser del 6% y jamás (ni con Cristina, ni con Macri, ni con Alberto) se cumplió.

Nosotros somos claros: la responsabilidad es de quienes gobiernan y gobernaron que han puesto a la educación en la mesa del FMI y los acreedores internacionales.

Y la van a seguir hundiendo

Ahora, de la mano del nuevo acuerdo con el FMI- los pagos y desembolsos que ya se hicieron- y con la excusa de la postpandemia, preparan una reforma que es un recauchutaje del Plan [email protected] y la Secundaria 2030 de Macri. El episodio de Toyota ayudó a mostrar que no hay grieta en este punto: todos coinciden en la importancia “de una mayor estrechez” de la escuela con el mundo empresario. Rechazamos la degradación de la escuela a una formadora de recursos humanos para un mercado laboral ultraprecarizado y denunciamos la precarización que implica para el trabajo docente. Ahora mismo, el gobierno nacional está discutiendo con la dirección celeste de CTERA un convenio colectivo de trabajo sectorial que entierre el estatuto docente.

Frente de Izquierda Unidad: la lista de la docencia que lucha

La docencia porteña viene de una lucha importante en defensa de la salud y la educación contra el negacionismo de Larreta. Esa lucha no tuvo al frente a la directiva celeste kirchnerista de UTE-Ctera, que hace años mantiene un pacto de paz con el gobierno de Larreta, sino a la conducción Multicolor de Ademys. La gran mayoría de las compañeras y compañeros de ese agrupamiento hoy integramos las listas de Frente de Izquierda Unidad. Es el caso de nuestras compañeras Amanda Martín, actual legisladora y Secretaria Gremial de Ademys, y Lourdes Alfonso, delegada por la oposición multicolor en UTE, candidatas a diputada y a legisladora respectivamente.

Quienes ya gobernaron desfinanciando y degradando la educación están inhabilitados para dar una salida positiva a la crisis actual. Sumate este viernes a discutir un programa en defensa de la educación con lxs candidatxs del Frente de Izquierda Unidad!

– Por una educación pública, laica y gratuita, al servicio de los trabajadores. Abajo las reformas anti-educativas y privatizadoras.

– Defensa de las condiciones de trabajo y salud bajo control de los comités de docentes, estudiantes y familias. Sin condiciones no hay presencialidad escolar segura.

– Salario igual al costo de la canasta familiar por un cargo. Defensa del estatuto docente.

– Creación de cargos para el acompañamiento pedagógico y la recuperación de los contenidos perdidos.

– Distribución de computadoras y conectividad gratuita para estudiantes y docentes.

– Becas PROGRESAR sin restricciones. Transporte escolar gratuito. Servicio alimentario en todos los niveles.

– Vacantes para todxs. Construcción de las escuelas y jardines necesarios.

– Por la aplicación efectiva de la ESI, laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género.

– Aumento del presupuesto educativo. No al pago de la deuda externa, no al acuerdo con el FMI.