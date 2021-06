Elecciones de Consejo Directivo: para enfrentar la reforma de Larreta y Acuña, vamos con la lista 1

Desde este jueves 1/7 hasta el miércoles 7/7, en Normal 1 se realizaran las elecciones presenciales -en contra de todo criterio sanitario- de todos los claustros del Consejo Directivo.

Ya superamos los 4 millones de contagiados y los expertos en salud ya advierten una «tercer ola». Pero parece que esto no fuera suficiente razón para frenar el proceso electoral en el profesorado. Tampoco los pedidos de prórrogas, cartas e insistencias que tuvimos les estudiantes para posponer estas elecciones parecen motivos validos para el rectorado del N1.

Es por esto que, unilateralmente, en la ultima reunión que tuvimos con la junta electoral ratificaron que esta semana se harán las elecciones, de carácter presencial y obligatorias. Desde la lista 1 propusimos que no exista sanción para quienes no pudieran votar, frente a la imposición de realizar las elecciones a toda costa.

¿Elecciones en plena pandemia?

En su mayoría les estudiantes ni si quiera están informades de la elección. No solo que estamos en la última semana del cuatrimestre, entregando parciales y trabajos prácticos todos los días. O, dato no menor, estamos a una semana de rendir finales. Sino que, por el contexto sanitario, hace mas de un año y medio apenas nos acercamos presencialmente a la nuestro profesorado.

En medio de la creciente tercer ola de Covid-19, imponer un esquema de elecciones presenciales, las cuales entendemos que implica un riesgo al contagio. Y además, cabe resaltar, que unas elecciones presenciales sin clases presenciales solo traen como consecuencia elección sin participación estudiantil. Con debates muy limitados por el escaso alcance virtual.

Nadie puede decir que la cursada virtual fue “un verdadero éxito”. En nuestro profesorado hubo una enorme cantidad de estudiantes que debieron abandonar la cursada, colapsaron las comisiones y el contenido se ve muy devaluado. Desde que empezó la pandemia en todos los terciarios les estudiantes vivimos en un constante “sálvese quien pueda”, mejor dicho, “curse quien pueda”. Sin planes de conectividad, sin dispositivos, sin becas ni acompañamiento tanto pedagógico como económico, estudiar se convirtió en una verdadera carrera de obstáculos.

Larreta y Acuña vuelven a la carga contra nuestros profesorados

El “abandono” por parte del gobierno de la ciudad a los institutos de formación docente se da en sintonía con la nueva reforma antieducativa que pretenden imponer en los profesorados. Curso de ingreso unificado en todos lados, la implementación del Siu Guarani y una reforma integral en los postítulos fue la primer parte que nos enteramos de este nuevo ataque a los terciarios. Pero en los institutos normales la batalla contra el macrismo ya empezó con el cupo en las inscripciones que nos impusieron para el segundo cuatrimestre.

Esta reforma integral que Larreta y Acuña quieren imponer en los terciarios no se da en un contexto aislado. Mientras el gobierno porteño planteó la coexistencia como la muerte lenta de los institutos, este se encontró con un primer fracaso: a nivel general los terciarios seguimos teniendo una inscripción récord mientras que la Unicaba, el proyecto privatista que todas las comunidades educativas de los 29 rechazamos luchando en 2018, abrió sus «aulas virtuales» este cuatrimestre con poco menos de 350 inscriptos. Entre estas carreras, se encuentra el Profesorado Universitario de Educación Primaria, la cual compite directamente con nuestro profesorado y los otros diez institutos normales de CABA. El objetivo del gobierno es desgranar la matrícula en los terciarios, para trasladarla a la Unicaba. Pero es importante resaltar que la puja de hoy por más matrícula, va a ser la pelea de mañana por más presupuesto.

No muy lejos de esta idea de “mejorar” la calidad en la formación docente esta la nueva reforma a nivel nacional que el ministro Nicolás Trotta va a presentar en el Congreso Nacional para fines de julio.

Sabemos que el gobierno porteño busca barrer con espacios de deliberación como los Consejos Directivos de los terciarios, ya que estos son en los que se discute y defiende la autonomía de cada instituto. Y es por esto que vemos como necesario que participen tribunos en defensa de nuestros títulos/carreras.

Frente a esto en las elecciones solo nos presentamos 2 listas: la Lista N°1 y la Lista N°29 “Podemos en Unidad”, actual conducción del centro de estudiantes, una agrupación que pertenece a la pata estudiantil gobierno del Frente de Todos. No solo en el año no pudieron lograr una asamblea con más de 40 estudiantes sino que en su lugar en el consejo directivo no tienen muchas victorias y ni conquistas para reivindicarse. En el tema becas, conectividad y en la lucha contra las nuevas ofensivas hacia nuestros profesorados no pudieron posicionarse ya que su alineación con el gobierno nacional las hizo abandonar de lleno las calles y cualquier medida de lucha.

Necesitamos consejeras independientes, vamos con la lista N°1

Desde UJS dimos una enorme batalla para defender una lista única e independiente de las autoridades y los gobiernos. Logramos consolidar una lista del Frente de Izquierda con les compañeres del PTS y formar asi la Lista N°1. Dejando a Cande Castiglioni y a Luna Asis como primeras candidatas a consejeras por el claustro estudiantil y a Mercedes Estrella como candidata a consejera por el claustro de graduadxs.

En nuestro lugar en el Consejo Directivo impulsamos distintas iniciativas. Logramos un régimen excepcional de cursada para las alumnas madres, la anulación de correlatividades durante la cursada virtual, que no se contabilicen los llamados a finales para quienes no podían rendir de manera virtual. Ambos años impulsamos un relevamiento de cursada para poder pelear por planes reales de conectividad. Nos organizamos y realizamos una carta para la ampliación de becas de la Ciudad y Progresar. Frente al fracasado intento de presencialidad de este año planteamos la creación de un comité de seguridad e higiene para discutir y garantizar que efectivamente se cumplan los protocolos sanitarios y fuimos quienes propusimos e impulsamos un paro de estudiantes en apoyo a les docentes. Somos quienes nos movilizamos a la legislatura para exigir mayor presupuesto, e hicimos semaforazos y acciones virtuales contra el avance de la Unicaba y la reforma planteada por Larreta y Acuña. Fuimos quienes impulsamos pronunciamientos por la rebelión popular en Colombia y por la desaparición de Tehuel.

Si bien seguiremos planteando la imposibilidad de una elección participativa y democrática en las condiciones en las que estas están planteadas, como nos gustaría. Hoy más que nunca es necesaria una representación independiente en el CD.

Vamos con todo por consejeras del Normal 1 que sean un megáfono de los reclamos estudiantiles y defensoras de una educación pública, gratuita y de calidad.

