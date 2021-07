Gran charla de la UJS y la juventud del Polo Obrero de la zona oeste de CABA

“30 estudiantes de un colegio conseguimos que nos arreglen la caldera. ¿Se imaginan lo que podemos lograr 4 o 5 colegios organizados juntos?”

La frase es de Victoria, de la técnica 27, en la charla sobre la situación educativa que organizó la UJS y la Juventud del Polo Obrero de la zona oeste de CABA y que reunió casi 100 estudiantes y trabajadores/as. Victoria resumió con agudeza la experiencia de lucha de su colegio y la potencialidad del movimiento secundario que está emergiendo al calor del ajuste y la crisis educativa.

No fue la única intervención notable. Esteban, de Bajo Flores, resumió las tareas de la juventud explotada con una sencillez impresionante: “Primero, si no salimos a la calle y nos quedamos en la calle hasta que nos den una respuesta no van a hacer nada. Segundo, están muy buenos los reclamos porque nos lo merecemos y porque se aprende mucho. Yo quiero aprender para explicar porqué reclamamos y para acercar más gente”.

Antonella, que a partir de la charla resolvió volver a participar activamente de la juventud del Polo Obrero, también enfatizó la importancia de entender y explicar los reclamos y puso el eje en la lucha contra el Estado. “Estado, me falta mi computadora para estudiar. ¿Y quién es el responsable? Vos, Estado.”

Samuel, dirigente de la juventud del Polo Obrero, plasmó una serie de medidas de fuerza que se desarrollaron en las últimas semanas por conectividad, becas estudiantiles y computadoras para todxs lxs pibxs para frenar la deserción estudiantil luego de un año sin ninguna solución por parte de los gobiernos. También, refirió a las luchas en curso por el hambre y el índice de la pobreza en ola creciente que atraviesa nuestro país, donde más del 50% de los pibes son pobres y no pueden acceder a los elementos básicos para vivir.

Vera, vocera electa del Danzas N°2 “Jorge Donn” planteó, en línea con la anunciada nueva presencialidad de Larreta para fines de agosto, que actualmente la modalidad presencial que se imparte ni siquiera cumple con el acondicionamiento necesario de productos de higiene y seguridad en un retorno prematuro desde el mes de marzo. Incluso, les estudiantes de dicho secundario vienen de realizar un enorme frazadazo estudiantil por calefacción y exigiendo que el GCBA termine la obra en construcción del colegio, que está parada desde hace tres años y los pibes necesitan su lugar para estudiar.

Para concluir, Maru, primera coordinadora del Centro de Estudiantes del IES JBJ terciario y consejera directiva, planteó el nuevo avance de Larreta y Acuña sobre la formación docente, dejando en claro que hay que luchar con la unidad de los 29 profesorados para ponerle un freno a la reforma antieducativa y privatista de la Unicaba, que desvía la matrícula y el presupuesto de los institutos; y que, por su parte, tuvieron una deserción estudiantil de más del 50%. Un dato no menor, dice, que explica la deserción de las mujeres estudiantes es que: “El 85% de las compañeras que estudian para docentes son mujeres, y el 30% sostienen familias monomarentales. Fuimos las primeras en abandonar materias por las tareas de cuidado, crianza, escolares y sin equipamiento en la pandemia”. De cara a un segundo cuatrimestre, están en peligro las inscripciones y la apertura de muchos IFD.

La charla mostró un resurgimiento del movimiento estudiantil secundario y terciario ligado a la irrupción de la juventud piquetera. Y al mismo tiempo mostró las ganas de este movimiento de formarse y de ganar muchos más compañeros a esta lucha.

Poner en pie a la juventud y sus reclamos es una relación lineal con el FIT-U

Les estudiantes y la juventud precarizada somos les más golpeades ante la crisis y el ajuste que estamos atravesando, a los cuales nos han condenado todos los gobiernos. Es imprescindible marcar un camino de lucha que pueda concluir en un alza en todos nuestros lugares de estudio para seguir organizándonos por becas, conectividad, comités de seguridad e higiene, por el salario y contra el hambre en todos los barrios.

Por eso, la juventud tiene el desafío de pronunciarse por el Frente de Izquierda – Unidad, siendo la única fuerza que no tiene limitaciones para pelear a fondo por todas nuestras reivindicaciones y por el derecho al acceso a la educación. Por trabajo genuino y por el salario.

Votamos una serie de iniciativas por unanimidad: Les secundaries realizarán el sábado 24/7 una pintada educativa y una agitación en parque Avellaneda, adhiriendo y convocando al paro docente de Ademys el día 2 de agosto, y harán también una reunión zonal de secundaries que canalice todas las acciones de lucha. Por su parte, les terciaries lanzarán un twittazo este 24-7 a las 18hs con los hashtag #AbajoLaUnicaba #NoALaReformaDeLarretaYAcuña, realizarán diversas pintadas en los IFD y semaforazos durante la semana entrante. Por último, el conjunto de la docencia lanzará un próximo paro al finalizar el receso de invierno para el día 2 de agosto.

¡Vamos por la victoria de todas las luchas en curso, marcando una salida independiente de la juventud y capaz de derrotar el ajuste!

