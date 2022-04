La extensión del horario de clases: una propuesta impracticable

Consejo Federal de Educación

Las resoluciones y anuncios del actual ministro de Educación de la Nación, votadas y aprobadas en el Consejo federal de Educación por unanimidad en la provincia de Tierra del Fuego, acerca del aumento de la cantidad de horas de clase en la escuela primaria son una verdadera estafa. Del encuentro participaron todos los ministros de Educación de las 24 provincias argentinas, y también la dirección de Ctera.

El ministro resaltó que lo que ahora se anuncia -una hora más de clase en las escuelas de jornada simple-, “empieza escrito por todos en la Ley de Educación” y aseguró que la escuela primaria “tiene que ser de 40 horas semanales” (Argentina.gob.ar, 9/03). Una unanimidad que lleva 16 años sin llevarse a la práctica, y que planteaba llevar al 60% de las escuelas del país al régimen de jornada completa (8 horas) o extendida ( 6 horas) como máximo al 2021.

No se la cree ni el ministro

La escuela primaria “tiene que ser de 40 horas semanales” -dijo el ministro- “el objetivo es llegar a esa jornada completa” pero, “donde no podamos hay que lograr una jornada de 30 y que nadie tenga menos de 25 horas” (ídem). Y si no, “vamo y vemo”.

Lo primero que resalta, de parte del ministro y de todos los gobiernos, es la improvisación que oculta el sistemático ajuste en educación que vienen implementando y que ha hecho imposible cumplir con la resolución de la jornada completa en la Argentina. La extensión de la jornada, necesidad que declaramos necesaria, en manos de esta gente, es una completa mentira.

¿Por qué no se puede implementar la jornada completa?

La medida aprobada por el CFE es prácticamente impracticable, porque debería extender la jornada desde las 7 de la mañana, lo que obligará a los niñes a levantarse al alba, además de complicar todo el esquema horario de las familias y de la jornada de trabajo de la docencia, avanzando contra sus derechos laborales. Otra variante propuesta es montar una jornada extra los días sábados, siempre en dos turnos de 5 horas. Todas cosas que el CFE deja a la discrecionalidad que resuelvan cada una de las provincias.

Esto levantó también la polémica entre la mayoría de los pedagogos del capital, que coinciden en que la hora de ingreso de los chicos debería ser a las 8.30, especialmente para garantizar su desenvolvimiento y rendimiento, cosa contra lo que atenta el trastorno de las horas de sueño. Entre ellos, Diego Golombek, actual director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Quilmes y ex funcionario del ministerio de Educación bajo la presidencia de Macri, Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés o Gustavo Zórzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Sin embargo, uno de ellos, ex ministro de Mauricio Macri y figura prominente de la privada Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, defensor de la medida del gobierno de Alberto Fernández, explicó con claridad meridiana por qué eso no es posible en Argentina: para implementar la jornada completa/extendida o modificar los horarios para comenzar más tarde, hay que triplicar la cantidad de escuelas, lo que no se quiere hacer, no se puede hacer, o no se hace (Radio Con Vos). Dándole la razón a Narodowski , Perczyk prometió 15 escuelas de formación profesional y un plan de otras supuestas 100 escuelas más, de realizarse, 5 escuelas por provincia.

La Celeste, con el gobierno

“La propuesta de extender el horario de clases tuvo una buena recepción por parte de los gremios docentes que participaron de la asamblea y en los próximos días se reunirán con el ministro para reabrir la paritaria docente”, declaró el ministro (Argentina.gob.ar). La declaración publicada por la Ctera, lo confirma: “En la reunión no se firmó ninguna resolución sobre la implementación de lo que había anunciado el Ministro de Educación Nacional referido a la extensión horaria en primaria y se comprometió la apertura de diversas instancias de diálogo para analizar las condiciones y posibilidades de la implementación en cada jurisdicción, las partidas presupuestarias, el alcance de la medida y la progresividad. Para CTERA, la instancia fundamental para la discusión sigue siendo la Paritaria Nacional” (ctera.org.ar).

Plan de lucha, contra el ajuste y la reforma laboral

Los recursos para la jornada extendida, con el presupuesto adecuado y todas/os las/los compañeras/os bajo estatuto, requieren romper con el Fondo Monetario Nacional, con el gobierno nacional y todos los gobernadores, cuyos legisladores aprobaron la entrega colonial en una votación conjunta del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, becas que cubran toda la canasta necesaria para que los niñes concurran a la escuela, y un plan de lucha para arrancarlo, lo que la burocracia sindical de Ctera se empeña en evitar.

También la jornada escolar requiere de una lucha por la recuperación de los sindicatos docentes. En esa lucha, el 11 de mayo se viene una gran batalla, en las elecciones de Suteba, en las cuales la Multicolor está empeñada en defender y ampliar las seccionales recuperadas y en desplazar a la dirección de Baradel de la conducción del gremio.