La lucha por el fortalecimiento del nivel inicial en Córdoba

Imagen: Corresponsal

El pasado lunes 28 de marzo, docentes de Nivel inicial nos encontramos en una jornada de lucha en Colón y General Paz para exigir presupuesto para mejorar las condiciones del nivel inicial ya.

En el 2021, en el marco de la pandemia, se implementó de manera intempestiva, la cuarta “hora pedagógica” en nivel inicial, según el Memo Nº 7/21 de la Secretaría de Educación, enmarcado en la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 397/21 CFE. La norma priorizaba el tiempo de más permanencia en las instituciones para el fortalecimiento de la enseñanza, buscando garantizar los aprendizajes que permitan el pasaje al nivel primario.

Esta cuarta hora frente al aula, sin inversión de ningún tipo, tuvo como consecuencia la pérdida de la “hora pedagógica o institucional”. Una instancia fundamental en la dinámica de la organización escolar, ya que el nivel inicial requiere otra estructura y planeamiento de las clases que implican necesariamente una organización y preparación previa. Esta decisión, arbitraria, unilateral y en desmedro de nuestro nivel era “provisoria”, es decir que en algún momento se volvería a la jornada habitual.

El memorándum y los hechos

Llegado el 2022, la secretaria de Educación, Delia Provinciali, emitió un memorándum 02/2002 donde expresa: “se regresa al funcionamiento de la jornada habitual en cada uno de los niveles y a la organización curricular previa a la pandemia, según los planes de estudio, sosteniendo una estrategia de priorización curricular que identifique los núcleos centrales de las disciplinas y permita asegurar progresiones de aprendizajes que hagan posible la continuidad del proceso formativo y el desarrollo de las capacidades complejas”. La resolución es clara, casi que ni necesita aclarar que el nivel inicial forma parte del sistema educativo, sin embargo, la bajada de línea de las inspectoras generales a las directoras y docentes es que en el nivel inicial, se continuará con las cuatro horas pedagógicas frente al aula, incluido en ese horario el servicio de PaiCor (alimentación).

Ante semejante atropello, las docentes, siguiendo la correspondiente vía jerárquica, elevamos a nuestras directoras las cartas de reclamo solicitando que por escrito se nos notifiquen los motivos que fundamentan que nuestro Nivel hará caso omiso a la resolución y exigiendo que retomemos nuestra jornada habitual previa a la pandemia: tres horas pedagógicas y una “hora institucional” tal y como se indica en la resolución mencionada. Sin embargo, y una vez más vulnerando los derechos de las docentes, las inspectoras de zona e inspectora general de nivel inicial se negaron a tomar nuestros reclamos, yendo no solo en contra de sus funciones y obligaciones, sino vallando toda posibilidad de diálogo con quienes nos vemos afectadas por estas medidas arbitrarias. Nuestras voces no solo no son escuchadas, sino que unos a otros se pasan la pelota mediante resoluciones contradictorias, mentiras y comunicaciones orales, que no tienen ningún respaldo legal. Por este motivo, las docentes de nivel inicial exigimos respuestas por parte del Ministro de Educación, Walter Grahovac, y la secretaria Delia Provinciali. Exigimos que se hagan cargo de sus palabras y resoluciones.

Nuestras demandas, nuestro programa

La lucha por la defensa nivel inicial, no viene de ahora, hace años que venimos reclamando mejoras para garantizar una educación de calidad. Nuestro reclamo no es solo por la “hora institucional” arrebatada, hora de gran valor pedagógico, que organiza la vida y la dinámica escolar. Tampoco es contra la extensión de jornada que han querido imponer de manera intempestiva. Nuestra lucha es por el fortalecimiento del nivel inicial y por eso, ante los atropellos de todos los sectores políticos, decimos así no y renovamos una vez más nuestros reclamos.

Exigimos jardines de infantes en condiciones habitables que garanticen un espacio seguro para los y las estudiantes. El gobierno debe cumplir con las instituciones públicas asegurando condiciones edilicias adecuadas y no escuelas que se caen a pedazos y no tienen los servicios básicos como gas.

Afirmamos que calidad educativa sin inversión es inviable; el gobierno provincial y el Ministerio de Educación deben garantizar el acceso a la docencia a todos y todas las docentes en cada uno de los cargos. Exigimos equipos directivos: dirección sin sala a cargo y vicedirección en escuelas de más de 150 estudiantes; cargos docentes, nombramiento de docentes de las distintas áreas (música, plástica, educación física y teatro) y designación del cargo de auxiliar docente; ampliación de cargos de auxiliar de limpieza en cada turno.

Nuestra lucha se hizo visible en las calles el lunes 21 y 28 de marzo, con más de doscientas docentes movilizadas, convocadas porque sostenemos que para que haya una educación de calidad no alcanza con mayor permanencia de los estudiantes; la calidad educativa solo es posible con inversión pública. Decimos NO al ajuste a los salarios docentes, activos y jubilados, somos nosotras quienes día a día estamos en la primera línea. La educación pública es un derecho, el presupuesto para la escuela una responsabilidad política.

A dónde está, que no se ve…

Ante nuestros reclamos, se vio en evidencia cómo la burocracia sindical (conducción celeste del sindicato Uepc) transa con el ministro, pactando acuerdos que no fueron consultados con las docentes, principales afectadas por sus decisiones. La conducción sindical, demoró más de veinte días en hacerse eco de nuestros reclamos y tomar cartas en el asunto y recién el 19 de marzo, el secretario general Juan Monserrat, envió una intimación al ministro de educación exigiendo “se cumpla en todos sus términos el memorándum 02 del 21 de febrero de 2022. Al día de hoy, trece días después, la única información que tenemos es que se han estado reuniendo para llegar a un acuerdo, el cual desconocemos.

Por eso y porque sostenemos el derecho a la educación y defendemos la educación pública en todos sus niveles, el próximo 4 de abril en un nuevo aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuentealba, nos encontraremos docentes de todos los niveles de la educación pública exigiendo respuestas y recordando que la deuda es desde hace años con lxs docentes. No al ajuste. Presupuesto para el fortalecimiento del nivel inicial, ya.