La lucha por transporte y boleto estudiantil para la escuela agraria del Tatú

Imagen: corresponsal.

La comunidad Educativa de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Carlos Von Bernard” del paraje “El Tatú”, realizó este martes 1/3 desde las 11 am, un corte parcial en la rotonda de Zárate, en reclamo por un transporte y boleto estudiantil para el alumnado, que incluye tanto secundario como primario de la escuela 16 del mismo establecimiento.

La protesta lleva varias semanas a iniciativa del alumnado que se anticipó al inicio de clases. Desde la constitución del SIT (Sistema integral de Transporte), el municipio ha concentrado el negocio del transporte interurbano, discontinuando la concesión de la Cooperativa 3 de Julio, que tenia a su cargo el servicio.

Esta maniobra del gobierno caffarista para sacarse de encima a sus exsocios de la cooperativa, derivó en un recorte de servicios tanto en el orden interno como en los servicios a las localidades que pertenecen a la ciudad pero están fuera del casco urbano, afectando principalmente la llegada a la escuela agraria del Tatú.

El servicio público fue suplido por un transporte particular de tipo privado que en un principio fue accesible pero con el correr del tiempo se volvió insostenible para las familias trabajadoras con matrícula en la escuela rural.

Tanto el gobierno caffarista como los bloques opositores, presentan soluciones similares y no inmediatas vinculadas mas al sostenimiento del negocio de un particular o de una empresa privada: becas totales o parciales según la posibilidad de cada familia, subsidios al particular que tiene la concesión, pero ninguno va a fondo para garantizar el derecho a estudiar que por inacción el gobierno municipal les está negando a les alumnes del Tatú.

El municipio de Zárate mantuvo hasta el momento tres reuniones con la comunidad de la institución educativa, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social y del Consejo Escolar de Zárate, sin ofrecer solución efectiva. Como resultado de los encuentros, se establecieron mesas de diálogo quincenales que solo dilatan la solución al problema ante el inminente inicio de clases.

Cómo sigue el reclamo

En 2015, aprobada la ley de Boleto estudiantil en la provincia, que benefició a primarios y secundarios pero dejó fuera a terciarios y universitarios y docentes y auxiliares, varias ciudades adhirieron al proyecto y a la ley adaptándolas a sus presupuestos. Zárate fue la excepción a pesar que el texto de adhesión a la ley fue presentado por mesa de entradas el mismo 2015 para ser tratado, mas ningún bloque recogió el guante y el proyecto duerme en algún cajón.

Este miércoles 2/3 se dará inicio a las sesiones del HCD, con la presencia del regresado de su licencia, intendente Osvaldo Caffaro. Alumnes, padres, madres y docentes se harán presente para manifestar el reclamo en el lugar donde debe tratarse, para luego solicitar la banca abierta y exponer la solución al problema.

Existe en Zárate un capital con industrias que son beneficiadas año tras año con subsidios y recortes en impuestos, y de hecho algunas como Toyota tienen estrechos lazos con el gobierno local.

Que estas empresas tributen lo correspondiente puede solventar tranquilamente el transporte a les alumnes que pelean por su derecho a estudiar y les docentes por trabajar, sin afectar las tarifas del resto de los servicios, o sea, sin cargar mas impuestos sobre los castigados bolsillos obreros de la zona.

Transporte ya para el Tatú, boleto estudiantil gratuito, adhesión a la ley que lo garantiza en la provincia.

¡Bravo por la comunidad educativa del Tatú!