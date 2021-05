Les jóvenes vamos al encuentro educativo de CABA

Este sábado a las 15 hs con la presencia de Gabriel Solano, la secretaria gremial de Ademys Amanda Martin, la presidenta del CENBA Tatiana Fernández Martí y la dirigente de la Juventud del Polo Obrero Gianna.

¿Por qué un encuentro educativo?

Porque el presupuesto para la educación bajó a un piso histórico del 1,3% del PBI. El “aumento” fue de solo un 29% respecto al anterior cuando la inflación los últimos dos años fue de 54% y 40% respectivamente. En las universidades este ajuste fue incluso peor ya que se trata de solo un 17% y ya en mayo tenemos una inflación anualizada del 13% que va a seguir creciendo.

Este recorte presupuestario se ve en que el gobierno nacional reconoció que más de 6 millones de jóvenes se quedaron por fuera de la educación virtual por falta de conectividad, sin embargo solo se entregaron 120 mil notebooks, osea menos del 2% de las necesarias.

Mientras Larreta y Fernández se pelean por la presencialidad ninguno da respuesta a que miles de jóvenes solamente en CABA no pueden estudiar ni presencial ni virtual por no tener los elementos necesarios. Un informe exploratorio del Observatorio de Argentinos por la Educación, sobre la educación durante el 2020 en los barrios más vulnerables del país, arrojó que, al menos uno de cada cuatro chicxs (27,3%) no pudo concretar sus estudios.

El último fallo de la corte suprema que habilita a Larreta a incumplir el DNU y mandar a docentes y estudiantes a contagiarse es clarificador al respecto: con 30 mil contagios diarios, docentes y estudiantes que han fallecido y ningún protocolo garantizado en las escuelas los jueces aprobaron este fallo criminal con una firma electrónica desde la comodidad de sus casas.

A la situación de los colegios secundarios e institutos terciarios se suma también el ajuste en la UBA. Como ya dijimos en las páginas de Prensa Obrera el ajuste se siente en la cursada. Solo por nombrar algunos casos tenemos la eliminación del ingreso condicional del CBC, los cupos restrictivos en Derecho, Vete y Psicología, el intento de exámenes presenciales en Económicas, el caos con los títulos en muchísimas facultades o la eliminación de la promocionalidad en Farmacia.

Los terciarios de la Capital también sufren el ajuste de Larreta y Acuña, quienes no han destinado un centavo en reacondicionar los institutos y han presionado para la vuelta a la presencialidad, como en el Romero Brest y varios normales. La UNA por su parte sufre una crisis presupuestaria enorme donde algunos departamentos alcanzan la exorbitante cifra del 50% de su presupuesto solo de recursos propios.

Organicemos la pelea educativa

Sin embargo lxs estudiantes y docentes de todos los niveles educativos nos hemos hecho oír. El punto más alto han sido las movilizaciones de las juventudes piqueteras al Rectorado de la UBA y los ministerios de Ciudad y Nación, este último habiéndose ocupado pacíficamente reclamando lo que nos corresponde: dispositivos y wifi para poder estudiar. En las facultades e institutos también se ha expresado esta tendencia de lucha con asambleas autoconvocadas, comisiones, petitorios y demás acciones. El movimiento docente tanto universitario como secundario ha convocado a distintos paros contra la presencialidad criminal y por sus reclamos salariales y laborales.

La UJS se ha colocado a la cabeza de cada una de estas acciones con una orientación clara: es necesario impulsar hasta el final cada uno de estos procesos de lucha que representan la posibilidad de volver a poner de pie el movimiento estudiantil que hoy en día se encuentra en un impasse.

Las conducciones de los centros, coordinadoras y federaciones hoy en día se encuentran, mayoritariamente, en manos del kirchnerismo aliado al oficialismo nacional o del radicalismo aliado al oficialismo porteño, ambos son representantes directos de los ajustadores.

Llevar esta pelea hasta el final en cada centro y poner en pie centros donde no los hay es una tarea esencial del momento, el aporte de la juventud piquetera en este último punto se empieza a demostrar como crucial. La mayoría de la izquierda, lamentablemente, se muestra ajena a este proceso.

Desde la UJS hemos levantado una campaña de 10 puntos para defender nuestra cursada para impulsar en cada facultad, colegio, instituto y barrio una pelea a fondo para que ningún gobierno nos quite nuestro derecho a estudiar. Para ello además estamos impulsando relevamientos en todos los colegios, institutos y universidades para saber cuáles son los problemas más sentidos en cada lugar y eso poder organizarnos por ello.

El encuentro educativo convocado por la UJS, la Juventud del Polo Obrero y Tribuna Docente reunirá las mejores experiencias de lucha del movimiento estudiantil y docente de la capital para discutir no solo que está pasando sino también que hacer para esto cambie. Te invitamos a sumarte a esta pelea.

